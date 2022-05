Problemi di salute per uno dei naufraghi più amati: si ritira dall’Isola dei Famosi? Le sue condizioni non lasciano presagire nulla di buono

Non ha preso parte alla puntata di lunedì 9 maggio, per una decisione dei medici presenti in Honduras. Si è preferito tenerlo a riposo e lontano dalla spiaggia per valutare le sue condizioni.

Purtroppo dopo svariate edizioni dell’Isola dei Famosi abbiamo imparato a capire come rispetto a tanti altri tipi di reality questo sia veramente molto tosto anche dal punto di vista fisico. Rimanere per mesi su un’isola deserta del Centro America, con razioni di cibo praticamente nulle e un tasso di umidità ai limiti della sopportazione, spinge verso il limite tutti i partecipanti. Se a questo aggiungiamo le prove di abilità che puntualmente devono essere svolte arriviamo a capire il perchè in molti decidano di abbandonare a gara in corso. In questo caso non stiamo parlando di un ritiro annunciato ma di un altro protagonista che almeno per il momento ha dovuto alzare bandiera bianca. Nella consueta diretta del lunedì sera con lo studio di Ilary Blasi, non era presente infatti Blind, costretto ad uno stop forzato.

Isola dei Famosi, problemi di salute per uno dei naufraghi: Blind costretto a saltare la puntata del 9 maggio

Quando Alvin si è collegato con la conduttrice, erano tutti schierati su Playa Palapa, come spesso accade a inizio puntata da qualche settimana ormai.

Ilary ha anticipato al pubblico che Blind non sarebbe stato presente alla Palapa e Alvin ha iniziato a spiegare i motivi. Il ragazzo sta male, nulla di grave o di preoccupante, ma sufficiente ad escluderlo dalla diretta. I medici che assistono la produzione hanno preferito tenerlo al riparo dai raggi del sole.

In particolar modo per il naufrago si tratta di un’infezione cutanea che lo ha costretto a recarsi in infermeria. I dottori lo hanno visitato e hanno deciso di tenerlo non solo sotto osservazione, ma lontano dal sole e dall’acqua marina. Per questo rimarrà tre giorni al riparo in infermeria, separato dagli altri concorrenti.

Alvin non ha spiegato cosa ha scatenato questa infezione cutanea, ma tutto lascia presagire si sia trattato proprio dell’esposizione prolungata al sole, senza protezione. L’inviato ha comunque incontrato Blind, tranquillizzando tutti sulle sue condizioni e lasciando presagire che presto tornerà con gli altri compagni di viaggio.