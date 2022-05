Antonella Clerici, problemi di salute durante la notte: come sta ora – VIDEO

Possibile problema per la nota conduttrice Rai Antonella Clerici. Ma la donna ha chiarito poco fa sui social network

Grande sorpresa oggi per i telespettatori più assidui del lunch time. Una novità inaspettata che ha riguardato un programma molto seguito, soprattutto per gli appassionati di cucina e casalinghi/e che hanno bisogno di consigli per il pranzo.

Il programma di riferimento è il contenitore di Rai Uno È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici. Come detto è un punto di riferimento per molti appassionati della cucina casalinga che sta ottenendo ottimi risultati in fatto di ascolti.

Con grande sorpresa di tutti, la puntata di oggi martedì 10 maggio non è andata in onda in diretta. Dopo la consueta presentazione della Clerici, sono state mandate in registrazioni diversi spezzoni di puntate degli ultimi mesi. Lo si è capito vedendo Antonella apparire con abiti diversi per ogni ricetta.

Un’enigma per tutti i telespettatori, tanto che la Rai stessa non ha emesso alcun comunicato, né prima della puntata di È sempre mezzogiorno, né durante la trasmissione della stessa. I fan di Antonella Clerici sono rimasti spiazzati e si sono preoccupati, magari per via di un contrattempo che ha colpito la conduttrice in extremis.

Finalmente la verità: rivelazione in arrivo da Instagram

Momenti dunque di incertezza e di dubbio per i molti fan del programma È sempre mezzogiorno. Ma la verità sul perché siano andate in onda delle repliche nella puntata odierna è finalmente giunta circa un’ora fa.

La stessa Antonella Clerici ha pubblicato una story sul suo profilo ufficiale di Instagram. Un breve video in cui la donna ha voluto dare una spiegazione ai suoi follower. La puntata di martedì non è andata in diretta per un problema di salute che ha colpito Antonella nella nottata di ieri.

Queste le parole della Clerici che rassicurano i telespettatori: “Come avrete notato la puntata di oggi di È sempre mezzogiorno è andata in onda in replica. Questo perché la scorsa notte non sono stata bene, ho avuto la febbre molto alta. Sono stata vittima di una brutta intossicazione. Ora sto meglio e spero con tutto il cuore di essere con voi già domani”.

Nottata di fuoco dunque per Antonella Clerici, che ha messo fine al mistero sulla puntata non in diretta di oggi a mezzogiorno. Rai Uno è comunque fiduciosa di riabbracciare l’amatissima conduttrice già nel contenitore di domani, mercoledì 11 maggio.