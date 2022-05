Meteo, arriva l’anticiclone in tutta Italia: prepariamoci al primo grande caldo. A partire da metà settimana primo vero anticipo d’estate

Solo l’assaggio di quello che ci aspetta, ma per molti sarà già piacevole. Perché se la settimana scorsa diverse regioni italiane hanno avuto a che fare con la pioggia e temperature basse, sta per arrivare la rivoluzione che si chiama anticiclone.

In effetti per martedì 10 è prevista ancora una moderata instabilità, ma è solo l’ultima coda del freddo. Dall’11 maggio in Italia sbarcherà l’anticiclone Nord Africano che porterà condizioni di stabilità e grande caldo. Anzi, in alcuni casi anche eccessivo perché la colonnina arriverà a toccare temperature notevoli nelle ore centrali della giornata.

Quindi occhi ai termometri perché da metà settimana specialmente al Nord e in alcune zone interne del Centro si potranno toccare punte vicine ai 30°. Al Sud invece, anche se può suonare strano, temperature più miti, con massime di 26° almeno fino a giovedì 12. Poi però quando la morsa dell’anticiclone si farà sentire in maniera prepotente, allora anche lì le massima sono destinate a salire.

Unica minaccia, una massa d’aria più fresca potenzialmente in discesa dal nord Europa tra sabato 14 e domenica 15 sulle aree alpine e prealpine, in particolare del Triveneto. Porterà temporali in possibile estensione alle pianure, ma i fenomeni saranno comunque moderati.

Meteo, arriva l’anticiclone in tutta Italia: le previsioni in dettaglio per martedì 10 maggio

Scendendo nel dettaglio per la giornata di oggi, 10 maggio, al Nord tempo stabile in mattinata su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio aumento dell’instabilità con piogge e rovesci su Alpi e Appennino. In serata torna però il tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in leggero aumento.

Al Centro e in Sardegna al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio aumento dell’instabilità con possibili isolate piogge o temporali sulle zone interne. In serata meteo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, ma potrebbe piovere tra Lazio e Abruzzo. Temperature minime stabili e massime in aumento.

La situazione meteorologica sul paese nelle prossime ore (Pixabay)Infine al Sud, al mattino nubi sparse e schiarite in tutti i settori, salvo locali piogge su Puglia e Sicilia. Al pomeriggio aumenta l’instabilità con piogge e temporali sparsi, più intensi su Basilicata e Sicilia. I fenomeni saranno in esaurimento ovunque nelle ore serali, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature minime in calo e massime in aumento.