“Ipnotizzata e derubata dai ladri”, confessione choc dell’ex volto di Tale e Quale Show: pubblico impietrito

Un racconto che ha dell’incredibile eppure è la realtà: l’ex volto di Tale e Quale Show lascia tutti di stucco

Negli anni le tecniche utilizzate per poter fare rapine o svaligiare case sono state veramente tante, ma quanto raccontato dall’ex volto del programma condotto da Carlo Conti in Rai ha qualcosa di troppo assurdo.

Durante la puntata di lunedì 9 maggio a La Vita in Diretta è stata ospite Gloria Guida che, insieme a Lino Banfi, Chiara Giallonardo e Simona Izzo, hanno provato a sensibilizzare i telespettatori su un tema molto delicato: le truffe. Non tutti, infatti, sono in grado di riconoscere quando c’è una truffa in atto, cyber o no che sia, ma quanto raccontato dall’ex volto di Tale e Quale Show ha dell’incredibile.

In particolare, un gruppo di persone si è introdotta a casa della nonna: “L’abbiamo sempre messa in guardia dicendole di fare attenzione e di non aprire a nessuno, eppure è stata truffata. L’hanno praticamente ipnotizzata e le hanno portato via quel poco che teneva in casa. La sofferenza per la truffa gli anziani se la trascinano poi per tutto il resto della loro vita, per quel poco che rimane loro da vivere. Per quale motivo si condannano queste persone a vivere male, alla loro età e tutte le loro fragilità?”.

La Vita in Diretta, Simona Izzo si racconta ad Alberto Matano: la truffa

Gli ospiti che Alberto Matano ha avuto con lui ieri, lunedì 9 maggio, hanno raccontato esperienze personali e non in merito a truffe. Anche Simona Izzo ha raccontato un aneddoto su di una signora che è stata costretta a fare un prelievo di 500 euro in banca per darli a quelli che non sapeva fossero dei ladri. Nonostante ciò, per fortuna l’anziana signora ha memorizzato il numero della loro targa ed ha giocato una combinazione di numeri al lotto vincendo una somma: “Quei ladri poi sono stati puniti. Ho voluto raccontare questa storia perché è vera e soprattutto è bellissima”.

Chiara Giallonardo ha svelato, invece, di aver messo in guardia la cara nonna 92enne che è stata istruita sul non aprire o rispondere a nessuno, fuorché la famiglia.