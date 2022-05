“Ho subito un intervento chirurgico”, grave incidente per la protagonista di Beautiful: come sta adesso

Un grave incidente ha colto una delle protagoniste di Beautiful che ha raccontato la sua brutta esperienza

Uno dei volti più amati, nonché protagonista della soap opera americana ha avuto un brutto incidente che le è costato caro. L’attrice è stata portata d’urgenza in ospedale dov’è stata operata.

Katherine Kelly, attrice che interpreta Brooke -personaggio amato ed odiato, nonché molto complesso per le vicende amorose- ha avuto un brutto incidente. È successo tutto qualche giorno fa, il 7 maggio, in una meravigliosa giornata che ha deciso di passare con degli amici, a cavallo. “È iniziato tutto come un bellissimo giro”, ha raccontato l’attrice che si stava allenando per una gara di 50 miglia che si terrà a giugno. L’obiettivo del giorno era quello di compiere 40 miglia in sella al cavallo, ma a soltanto 16 miglia ha deciso di concedere una pausa all’equino.

Quando è scesa dal cavallo ha percorso a piedi una strada molto rocciosa e ripida che non le ha dato assolutamente sicurezza, tutt’altro: l’attrice si è trovata ben presto a terra dopo aver accusato dolore alla caviglia in seguito ad essere inciampata.

Beautiful, l’attrice di Brooke ha avuto un grave incidente: le sue condizioni

Su Instagram, l’attrice Katherine Kelly che interpreta Brooke ha raccontato: “La mia caviglia e il mio piede si sono lussati a sinistra con un angolo di 90 gradi rispetto alla gamba. L’ho rimesso a posto. Era così disgustoso, ma dovevo farlo”. Una scena a dir poco da film horror di fronte cui si è trovata l’attrice che ha rimediato decisamente un brutto infortunio. Successivamente è stata trasportata in ospedale: “Ho subito un intervento chirurgico a tarda notte e ora ho barre, spilli e viti nella mia caviglia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katherine Kelly Lang (@katherinekellylang)

Il post su Instagram dell’attrice rassicura i fan sul suo lavoro: “Andrò comunque a lavorare più avanti questa settimana e cercherò di guarire velocemente in modo da poter fare tutte le cose che amo fare”. Un messaggio che si conclude con un #staypositive che lascia ben sperare tutti i fan dell’attrice che non vedono l’ora di vederla in scena.