Ilary Blasi letteralmente travolta, arriva la tanto temuta notizia: ora è ufficiale

Da settimane ormai Ilary Blasi è il pilastro di Mediaset su Canale 5, ma qualcosa è andato storto: conduttrice travolta

La conduttrice romana è molto amata dal suo pubblico, ma evidentemente tutto questo calore non basta perché la notizia tanto temuta è arrivata con l’ufficialità: amaro risveglio per Mediaset.

Ieri, lunedì 9 maggio, è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, la prima della settimana che ha visto Fabrizia Santarelli lasciare la Palapa e recarsi su Playa Sgamada, Guendalina Tavassi diventare leader e la nomination di Marco Cucolo, Eduardo Tavassi, Lory Del Santo e Maria Laura De Vitis. Una puntata decisamente movimentata che ha regalato tante emozioni ai telespettatori ed un po’ meno a qualche naufrago decisamente seccato.

Lo spettacolo offerto da Ilary Blasi, Vladimir Luxuria, Nicola Savino, Alvin e tutti i naufraghi dall’Honduras ha catturato l’attenzione di 2.528.000 spettatori pari al 18.8% di share che, però, non hanno vinto la gara d’ascolti perché, come ogni lunedì fino a ieri, si sono dovuti scontrare con un gigante Rai.

Tutti gli ascolti TV della serata di lunedì 9 maggio

Ieri sera, lunedì 9 maggio, è andata in onda l’ultima puntata di Nero A Metà, amatissima fiction Rai con Claudio Amendola ed un cast formidabile attorno. Ogni lunedì, da quando la fiction è in onda, non c’è stato scampo per i competitor, figurarsi per la puntata finale che ha raccolto una media di ben 4.780.000 spettatori pari al 24.8% di share. Gara d’ascolti vinta a mani basse dalla Rai che ha fatto quasi il doppio degli spettatori di Canale 5. Per quel che riguarda, invece, Rai 2 Made in Sud ha interessato 932.000 spettatori pari al 5.5% di share, risultati ancora molto bassi per le aspettative da parte dei vertici. Su Rai 3 Sigfrido Ranucci con Report ha raccolto davanti al video 1.518.000 spettatori pari ad uno share del 7.6%.

Tornando a Mediaset, su Rete 4 Quarta Repubblica ha raccolto 941.000 spettatori con il 6% di share e su Italia 1 Fast and Furious 5 ha intrattenuto 1.230.000 spettatori pari al 6.4% di share.