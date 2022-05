GF Vip, l’ex inquilina sparisce dai social e poi spiega: “Sono stata malissimo”

L’ex inquilina del GF Vip è improvvisamente sparita da tutti i suoi canali social, facendo preoccupare i fan: ha poi chiarito di essere stata malissimo. Ecco cosa le è successo e di chi si tratta.

L’ex gieffina ha raccontato che, dopo essere uscita dalla casa del GF Vip, ha avuto un periodo davvero difficile. Ha spiegato di essere entrata nel reality show come una donna risolta. Quando il gioco televisivo si è concluso, però, si è accorta di non riuscire più a tornare alla vita di prima che tanto le piaceva.

I problemi più gravi li ha avuti con il suo compagno. Piuttosto che lasciarla, Stefania Orlando si è invece sentita sempre sostenuta, ed oggi la relazione è tornata più salda di prima. Di recente, è anche tornata a lavorare in televisione insieme a Tommaso Zorzi nel programma di RealTime, This is my house.

Perchè l’ex GF Vip è stata malissimo: il racconto

Nonostante This is my house si stia rivelando un vero e proprio flop dal punto di vista degli ascolti, Stefania Orlando rimane comunque ottimista. Durante la sua permanenza nel GF Vip 5 è diventata una delle concorrenti più amate del reality, proprio come l’amico Tommaso Zorzi. Questo le ha riaperto le porte del mondo dello spettacolo.

Improvvisamente Stefania, che è sempre molto presente sui social media, è completamente sparita. È successo quasi lo stesso anche con Alessandro Basciano, il concorrente del GF Vip 6, che poi ha rivelato di aver subito un’operazione per l’asportazione di una ghiandola. La Orlando, per fortuna, non si è sottoposta ad un’operazione.

Il racconto dell’ex gieffina: cosa le è successo

Stefania Orlando ha rivelato di aver avuto una pesante intossicazione alimentare. Ci ha messo diversi giorni a superare questo problema, ed ha confessato di aver passato due notti di inferno. L’ex concorrente del GF Vip 5 è stata malissimo ed ha anche rivelato che, ad un certo punto, ha pensato che non ce l’avrebbe fatta.

Nel video in cui si è mostrata, Stefania Orlando sembrerebbe aver recuperato le energie. Dopo aver fatto gli auguri a Tommaso Zorzi per il suo primo anniversario di fidanzamento, ha infatti rivelato il suo prossimo appuntamento televisivo. Ha invitato gli spettatori a seguirla nel corso dell’intervista concessa a La vita in diretta.

