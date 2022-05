Francesco Chiofalo, l’incredibile truffa: gli hanno portato via tutto – VIDEO

Francesco Chiofalo ha spiegato ai suoi ammiratori di essere stato vittima di un’incredibile truffa. Ecco il racconto dell’influencer che ha poi messo in guardia gli altri a non fare come lui: sembrerebbe impossibile farsi giustizia.

In molti ricordano Francesco Chiofalo nella sua ultima presenza televisiva come concorrente de La pupa ed il secchione. Si è sempre prestato al gioco in ogni momento, dimostrando grande professionalità e simpatia. Di sicuro, per come si è mostrato nei video su Instagram il 10 maggio, è parso irriconoscibile a molti fan.

Visibilmente arrabbiato, Francesco Chiofalo ha spiegato ai suoi fan cosa gli era successo poco prima. Aveva ricevuto una telefonata dalla sua banca. Ci tiene a specificare che la chiamata è arrivata proprio dal numero di telefono con cui di solito contatta o viene contattato dall’assistenza clienti di N26, dove ha un conto corrente da diversi anni.

Truffa a Francesco Chiofalo: ecco come hanno fatto

Francesco Chiofalo ha voluto raccontare senza lesinare dettagli la truffa che ha subito. L’operatore che lo ha contattato dal numero di telefono della sua banca gli ha riferito che c’era una frode in corso. L‘influencer si sarebbe dovuto sbrigare nel mettersi in sicurezza, perchè altrimenti c’era il rischio che gli avrebbero svuotato il conto.

L’operatore al telefono gli ha inviato un’e-mail, chiedendogli di cliccare sul link contenuto nel messaggio. Chiofalo ha spiegato di essersi fidato, perchè l’e-mail è arrivata proprio dall’indirizzo che usa la sua banca per contattarlo. Ha dunque cliccato sul link, e probabilmente ha eseguito la normale procedura di login nel suo conto corrente.

L’influencer non potrà farsi giustizia: i soldi sono già finiti all’estero

L’operatore che lo aveva chiamato, nel frattempo era rimasto in linea al telefono: gli ha quindi chiesto di riferirgli il codice che stava per ricevere tramite SMS. Effettivamente, nel giro di poco tempo, ha ricevuto un SMS da parte della sua banca. Francesco ha espresso perplessità riguardo al fatto che proprio nel messaggio c’era scritto di non rivelare il codice.

La persona che aveva chiamato Chiofalo spacciandosi per un addetto all’assistenza clienti si è giustificato dicendo che in questo caso la misura di sicurezza non valeva, perchè lui lavorava per il centro di sicurezza della banca. Poco dopo aver rivelato il codice, l’influencer ha ricevuto un messaggio che lo ha notificato del fatto che il suo conto era stato svuotato.

Ecco il racconto di Francesco Chiofalo, che spiega come dopo aver riferito all’operatore di aver ricevuto la notifica del prelievo dal suo conto si è visto sbattere il telefono in faccia:

Questo, invece, il divertente siparietto con la “secchiona” con cui è stato in gara nelle ultime puntate de La pupa e il secchione: