Finale Amici 21: l’indiscrezione lascia trapelare il vincitore

Mancano ormai pochi giorni alla finale di Amici 21: l’appuntamento è per il 15 gennaio in prima serata su Canale 5. Ecco l’incredibile indiscrezione che rivelerebbe già in anticipo il vincitore di questa edizione.

Durante la semi-finale di Amici 21, che si è tenuta il 7 maggio, la prima a mettere al sicuro il suo posto in finale è stata Sissi. Subito dopo, il secondo finalista è stato Michele, forte anche della vittoria nel guanto di sfida contro Dario. Il terzo finalista ufficiale di questa edizione del talent show, come da attese, è stato Luigi.

C’è stato dunque il ballottaggio fra Alex, Dario, Serena ed Albe per scegliere chi sarebbe stato eliminato e chi, invece, avrebbe avuto l’opportunità di andare alla finale di Amici. Dopo le esibizioni, gli alunni sono tornati in casetta per attendere il verdetto. È stata, come di consueto, Maria De Filippi a richiamare in studio chi aveva vinto il ballottaggio.

Finale Amici 21: ecco è favorito come vincitore

Oltre a Sissi, Michele e Luigi, anche Alex, Albe e Serena prenderanno parte alla finale di Amici 21. C’è stato anche un tenero siparietto quando la conduttrice, scherzando, ha detto ad Albe e Serena che solo uno di loro si sarebbe potuto classificare per la finale: il cantante non ha avuto esitazioni a cedere per amore il posto alla sua ballerina.

Ora mancano solo pochi giorni alla finale, ma già sarebbe chiaro chi è destinato alla vittoria nel programma di Maria De Filippi. Prima della semi-finale, la favorita alla vittoria era soprattutto la cantante Sissi. Adesso, invece, il vincitore più probabile sarebbe un altro cantante, Luigi. I due, però, si rincorrerebbero a breve distanza.

Questi tre alunni non avrebbero alcuna speranza di vincere

Le società di scommesse, oltre a dare per certa la vittoria di uno fra Luigi e Sissi, ha anche suggerito che per Michele, Albe e Serena non ci sarebbero possibilità di vincere la finale di Amici 21. Se dunque lo scorso anno ha vinto la ballerina Giulia Stabile, quest’anno sembrerebbe certa la prima posizione per un cantante.

Ecco il ringraziamento speciale di Albe a Teddy, una delle persone che si prende cura della manutenzione degli spazi Mediaset: