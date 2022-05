“È stata una strage”, terribile lutto per una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi 2022. Un momento davvero difficile da superare

Lo ha confessato lei stessa facendo commuovere tutti i telespettatori. Una perdita importante visto il grande affetto che la legava a loro.

Se pensiamo ai personaggi più amati e stimati di questa edizione 2022 dell’Isola dei Famosi non possiamo non pensare a lei. Floriana Secondi è ormai uscita dal reality, ma la sua traccia indelebile è rimasta alla Palapa. Adesso è ospite fissa di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, dove continua a commentare le avventure degli altri naufraghi in Honduras. Personaggio schietto e senza peli sulla lingua, è rimasta esattamente la stessa che nel 2000 si affacciava per la prima volta sul piccolo schermo, partecipando al Grande Fratello.

Nell’ultima presenza nei salotti di Mediaset, però, Floriana, fresca di festeggiamenti per il suo 45° compleanno, ha voluto dedicare un momento ad un grave lutto che l’ha colpita. Mentre era sull’Isola, infatti, i suoi tre gatti sono morti. Proprio per cercare di tirarla su dopo la triste notizie, il fidanzato Angelo ha deciso di donarle un cucciolo di chihuahua, sapendo quale sia il suo amore per gli animali.

Isola dei Famosi 2022, Floriana Secondi racconta la sua triste esperienza: “Ho perso i miei tre gatti mentre ero in Honduras”

“Il mio compagno mi ha regalato un cane perché mi conosce bene, sa quello che desidero – ha spiegato Floriana a Barbara D’Urso –. Ho perduto tre gatti quando ho fatto l’Isola, uno mi è morto in clinica, c‘è stata una strage al mio rientro all’Isola!”.

L’ex naufraga non è voluta entrare nello specifico dei motivi del triplice decesso, ma si è concentrata sul suo rapporto con il fidanzato.

“Quando sei ragazzino, a 20 anni, stai sempre a smanacciare, a baciare anche davanti a tutti, a 45 anni io e lui 60 cerchiamo di essere un po’ più modesti, rispetto anche alle persone che ci sono in giro e quando siamo da soli facciamo tutto quello che desideriamo fare”. Dichiarazioni simpatiche che hanno strappato un sorriso alla conduttrice e a tutto il pubblico presente negli studi di Canale 5. Una sintonia invidiabile con un uomo più grande di lei che ha trovato il modo per renderla davvero felice.