Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma incassa un duro colpo: Luca verso la scelta

Per essere un tranquillo martedì, la puntata di Uomini e Donne di oggi sarà tutt’altro che serena: tutte le anticipazioni

Gemma Galgani tornerà nuovamente centrale al dating show con un ulteriore colpo da incassare che non la farà star tranquilla. Nel frattempo, qualcosa si muove sul Trono Classico con Luca Salatino prossimo alla scelta.

Oggi a partire dalle 14:45 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5 in cui Gemma Galgani tornerà protagonista del Trono Over. Sono mesi che ci si interroga sul perché la produzione ha scelto di mettere in secondo piano la dama torinese, ma quando torna è gran festa per tutti i telespettatori che non aspettano altro che veder cos’altro combina.

L’attesa per i fan affezionati alla dama è terminata perché ancora una volta Gemma Galgani sarà al centro dello studio per incassare un duro colpo. Nonostante non sia stata più centrale al programma, la dama torinese ha fatto la conoscenza di Giacomo, un cavaliere sceso per corteggiarla. Tuttavia, il ritorno in scena di Gemma sarà molto amaro perché Giacomo deciderà di tagliare i ponti con lei.

Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Luca Salatino è Soraia?

Timidamente approdato ad Uomini e Donne come corteggiatore e successivamente promosso da Maria De Filippi come tronista, Luca Salatino ha dato modo ai telespettatori di farsi conoscere nell’animo buono e gentile che ha, nonché ironico e divertente. Alla corte del tronista romano, attualmente, ci sono Soraia e Lilli perché Aurora ha deciso definitivamente di abbandonare il programma e sarà ufficializzato proprio oggi dalla conduttrice che ne leggerà una lettera. A dire il vero, il tronista non sembrerà troppo scosso dalla notizia e tutto lascia pensare che la sua scelta si ridurrà a Soraia. In studio, infatti, verrà mostrata un’esterna dei due mentre Lilli è stata lasciata a casa.

Ormai la strada di Luca Salatino sembra essere spianata, presto potrebbe arrivare notizia della sua scelta, soprattutto perché il programma presto si avvierà verso la fine ed è cosa buona e giusta uscire insieme ad una delle sue corteggiatrici prima che chiudano i battenti.