Amatissima coppia di Temptation Island al capolinea: il motivo è “serio”

Una delle coppie nate a Temptation Island sembra essere arrivata al capolinea ed il motivo pare sia molto serio

Il momento di crisi -o fine della storia definitivo?- che sta vivendo la coppia è sulla bocca di tutti perché nessuno dei due ne ha fatto segreto, ma sembrerebbe che il motivo è più serio di quel che si pensa.

Luciano e Manuela sono e saranno, a prescindere da come vanno le cose, una delle coppie più belle ed amate di Temptation Island. I due non sono entrati insieme al reality show, perché prima di lui, Manuela stava con il cestista Stefano Sirena che, per fortuna, ha deciso di lasciare ed uscire con il tentatore partenopeo.

È stata probabilmente la storia dell’ex concorrente di Temptation Island a colpire i telespettatori e la premura del tentatore a far sognare i cuori dei romantici, ma è evidente che le cose non stiano più andando. Tutto è partito, come spesso accade, dall’assenza social dei due che hanno viziato troppo il loro pubblico mostrandosi sempre insieme.

Temptation Island, è finita tra Luciano e Manuela? Le parole del tentatore

Nella giornata di ieri è stata prima Manuela ad uscire allo scoperto sui social con un messaggio per i suoi follower su Instagram: “È vero, da qualche mese siamo assenti sui social. Sono diversi i motivi, sono questioni molto serie e delicate di cui sono a conoscenza solo le persone a noi più care. Nei prossimi giorni cercheremo di trovare le parole e la forza di parlare con voi. Certi come sempre del vostro sostegno. Grazie a tutte le persone che come sempre hanno speso un minuto del loro tempo per scrivermi”.

Soltanto un po’ di tempo dopo è arrivata la risposta di Luciano che è voluto essere diretto con i suoi fan affezionati: “Io non me la sto passando in maniera molto bella. È un momento particolare della mia vita, sia a livello familiare che a livello sentimentale. Io con Manuela volevo alcune cose che non mi sono state concesse da lei. Da una parte posso pure capire, dall’altra mi ha portato a pensare di distaccarmi da lei. Sono sceso anche a Brindisi a parlare con lei, ma niente. Infatti abbiamo deciso insieme di prenderci un po’ di tempo per pensare, un po’ di tempo per noi. Adesso voglio restare solo con me stesso e anche lei. Non ci sono stati tradimenti, è un motivo più serio”.

Luciano e Manuela al capolinea? Stefano Sirena non si fa attendere

Nel frattempo, a mettere bocca sulla storia è arrivato anche l’ex di Manuela, Stefano Sirena che da poco si è lasciato con la tentatrice Federica Cleo. In merito al loro addio pare che ad esserci dietro è la decisione da parte del cestita di aprire OnlyFans, ma ha ancora voglia di mettere bocca sulla vita della sua ex: “Dopo quasi un anno ancora non smettono”, la didascalia di una foto che recita: “I veri pagliacci li ho sempre incontrati fuori dal circo”.