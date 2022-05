Volto storico di Amici lascia il talent? Annuncio pazzesco

Quanto svelato ha del pazzesco e qualora dovesse risultare vero sarebbe la svolta di Amici dopo tanti anni di talent show

Un volto storico del talent show di Maria De Filippi, un’icona per il mondo del web e per tutti coloro che sono affezionati alla trasmissione: un programma senza di lei non si riesce neppure ad immaginare.

Alessandra Celentano è assolutamente iconica, con il suo slogan “La danza sa” ha fatto impazzire tutti i telespettatori del talent show di Maria De Filippi e poter pensare ad una trasmissione del genere senza di lei è impossibile. La maestra di ballo è al fianco della padrona di casa dal 2003, è stata tra le prime insegnanti e dopo quasi 20 anni dalla sua presenza al talent show qualcosa comincia ad essere messa in dubbio.

Negli anni le si sono affiancati decine e decine di maestri di danza, ma lei è rimasta indubbiamente il perno fisso del talent show come lo sono stati Garrison e Kledi fino ad un certo punto, fin quando anche loro hanno deciso di salutare Amici per fare qualcosa di diverso e stimolante.

Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano va via? La maestra toglie ogni dubbio

Come potrebbe andar avanti Amici senza i suoi sguardi, i suoi appunti, le sue battutine? Assolutamente non sarebbe lo stesso e Maria De Filippi lo sa bene. Intanto che Raimondo Todaro non si è detto certo del suo futuro al talent show a SuperGuidaTV, la maestra Celentano non ha dubbi: “Non ci penso, il programma è diventato la mia famiglia. È un lavoro che amo e che non diventa mai noioso”.

È pur vero che la Celentano più di una volta è stata discussa -soprattutto sul web- circa le sue frasi poco carine in determinate circostanze. A proposito di questo, a NuovoTV ha ammesso: “Sono in pace con me stessa. So che tutto quello che dico è verità per cui non mi devo rimproverare nulla. È inutile che si illudono i ragazzi perché tanto prima o poi la testa la sbatteranno da soli. Le mie liti non fanno mai parte dello spettacolo. Perché io sono sempre molto vera”.