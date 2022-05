Uomini e Donne, due di picche per Luca Salatino: fan sconvolti – VIDEO

Una dama, arrivata a Uomini e Donne solo per corteggiare Luca Salatino, gli ha dato un due di picche, dividendo il giudizio dei suoi fan. Ecco di chi si tratta e come ha annunciato di avere un altro uomo nella sua vita.

Era arrivata nella trasmissione solo per corteggiare Luca Salatino, per il quale aveva raccontato di aver maturato un iniziale interesse attraverso il piccolo schermo. Poco dopo, però, raccontando di non aver visto nascere quel sentimento in cui lei sperava, ha deciso di lasciare Uomini e Donne, rifiutandosi di corteggiare altri tronisti.

Il gesto di Aurora Colombo di lasciare il programma Mediaset non ha convinto tutto il pubblico. Una parte ha visto in lei un interesse genuino, e quindi l’ha sostenuta nel suo addio alla trasmissione quando è rimasta delusa da Luca Salatino. Un’altra parte di spettatori, invece, l’ha accusata di superficialità e scarso interesse per il tronista.

Uomini e Donne, come è arrivato il due di picche a Luca

Anche Luca Salatino ha sostenuto che forse Aurora Colombo non avesse un vero interesse nei suoi confronti. Altrimenti perchè avrebbe lasciato così in fretta il programma? Nella serata dell’8 maggio l’ex dama si è concessa a rispondere alle domande dei suoi fan su Instagram, facendo una rivelazione davvero inaspettata.

Chi sperava in un ritorno di Aurora Colombo a Uomini e Donne per riprovarci con Luca Salatino rimarrà deluso dal venire a sapere che l’ex dama di Uomini e Donne sta frequentando un altro uomo. Ha inoltre spiegato ai suoi fan di essere felice, e che non gli piace il suo ex tronista perchè non lo trova un uomo deciso.

Cosa ha scritto Aurora Colombo riguardo Luca Salatino

Aurora Colombo ha voluto sottolineare di non aver mai preso in giro Luca Salatino, nonostante il suo due di picche al tronista. Queste le sue parole: “Se ti ricordi, io me ne sono andata dal programma. Questo proprio perchè, nonostante Luca sia un bravissimo ragazzo, a me non è scattato quello che è scattato a lui“.

Ha poi aggiunto: “Se non ci tenevo, avrei finto e sarei rimasta: me ne sarei approfittata come fanno molti lì dentro. Io, invece, sono troppo diretta e sincera, e questo mi penalizza! Ho spiegato più volte perchè la conoscenza è finita. Secondo voi c’è un tempo giusto per avere una nuova relazione? Il mio tempo lo detta il mio cuore“.

Ecco il Q&A di Aurora Colombo su Instagram:

Questi, invece, sono alcuni dei momenti più belli dell’incontro fra Aurora Colombo e Luca Salatino a Uomini e Donne: