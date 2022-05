Uomini e Donne, Catia non si trattiene: cosa pensa delle parole della sorella Elisabetta Franchi

Elisabetta Franchi è finita in un gran polverone e sua sorella Catia da Uomini e Donne ha detto la sua a riguardo

Soltanto da poco tempo si è scoperto che nel parterre ci fosse la sorella di Elisabetta Franchi che in questi giorni ha fatto ampiamente discutere per le sue parole: cosa ne pensa la dama del dating show?

Quando Catia Franchi si è alzata dal parterre di dame di Uomini e Donne per inveire contro Biagio Di Maro nessuno sapeva chi fosse realmente: la sorella di Elisabetta. Le due hanno seguito due strade differenti, nonostante la dama fosse appassionata di abiti, non ha seguito il percorso della sorella che ha fatto una vera e propria fortuna col suo brand. “E menomale” verrebbe da dire a qualcuno, specialmente chi in questi giorni si è scagliato contro la stilista.

Nei giorni scorsi, infatti, Elisabetta Franchi è finita nell’occhio del ciclone mediatico per delle tristi considerazioni circa le dipendenti donne che hanno aizzato un polverone non indifferente. Catia ha deciso di dire la sua su quanto è accaduto alla sorella.

Catia Franchi esce allo scoperto: la considerazione sulle parole di sua sorella Elisabetta

Intercettata dal Corriere della Sera, la dama del Trono Over di Uomini e Donne ha detto la sua sulle parole di sua sorella Elisabetta che hanno fatto il giro del mondo: “Elisabetta è stata fraintesa non intendeva dire quello che tutti hanno invece pensato e adesso viene massacrata. Sono tutti bravi a parlare e a criticare, ma in questo tipo di situazioni lavorative lo Stato non ti aiuta in niente. Mia sorella è sempre stata dedita al lavoro, fin dall’inizio ha fatto solo sacrifici e ancora adesso non ha orari. Fra l’altro abbiamo tantissime ragazze giovani che lavorano con noi in azienda, alcune hanno avuto figli e poi sono tornate a lavorare, quindi qual è il problema?”.

Dopo aver difeso a spada tratta sua sorella, Catia è tornata a parlare del tumore al seno che le ha cambiato la vita e di come l’ha affrontato: “Io ed Elisabetta siamo molto legate e abbiamo preso da nostro padre la voglia di lavorare. L’infanzia difficile ha cementato il nostro legame, abbiamo fatto il collegio insieme e io mi prendevo cura di lei. Ci siamo sempre l’una per l’altra, quando ha saputo del mio tumore, mi ha telefonato e mi ha detto “nessun problema, adesso sistemiamo tutto” e così è stato. D’altra parte noi siamo così, siamo forti e determinate e siamo abituate fin da piccole a risolvere i nostri problemi”.