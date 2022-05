Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo e Ida smascherati, Luca non è ancora pronto. La settimana del dating show comincia tra i dubbi

In questa fase della stagione di Uomini e Donne non c’è storia. Il Trono Over ha intrecci molto più appassionanti rispetto al Trono Classico e per questo ancora una volta Maria De Filippi aprirà la settimana con il primo.

Tanti temi, ma uno su tutti. Perché secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne al centro della puntata in programma lunedì 9 maggio ancora una volta ci saranno loro, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Sulla carta i due, che sono stati anche a lungo insieme, stanno facendo percorsi distinti ma cresce il partito di quelli che pensano ad una nuova storia pronta per sbocciare.

Ecco perché nella puntata del dating show che aprirà la settimana, saranno molti quelli che proveranno a smascherare il bluff dell’hait stylist bresciana e del suo ex. Riccardo di recente si è infuriato per i continui attacchi alla sua buona fede, ma quando Ida ammetterà che non riesce a vederlo solo come un amico, i dubbi aumenteranno.

Uomini e Donne anticipazioni: Luca ancora combattuto, ,a il tempo sta finendo

Negli ultimi giorni della presunta storia ha parlato anche Maria Grazia Scicchitano. La dama del Trono Over è uscita con Riccardo, ma poi si è fermata quando ha capito che lui stava andando troppo oltre e lei non voleva farsi coinvolgere.

Intervistata dal magazine ufficiale del programma ha spiegato che secondo lei “tra Ida e Riccardo qualcosa è rimasto e non parlo di amore. Io stessa, con un mio ex, vivo la stessa cosa: si tratta di una persona che ha lasciato un segno dentro di me e un domani, se dovesse avere bisogno di me, ci sarei sicuramente. Non credo assolutamente che Riccardo sia tornato in trasmissione per riprendersi Ida”.

Chi invece deve prendere una decisione è Luca Salatino e la sua scelta. Il tronista ormai è rimasto da nuovo da solo con Lilli e Soraia dopo la decisione di Aurora Colombo che ha lasciato definitivamente il programma. Con entrambe le ragazze ha fatto diverse uscite, sono scattati anche dei baci e il pubblico si chiede cosa stia aspettando.

Per ora Luca non si sbilancia, ma in una delle puntata di questa settimana è possibile che arivi finalmente l’annuncio per la data della scelta. Finirà così un tormentone che sta durando da troppo tempo.