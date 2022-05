Silvia Toffanin, disastro imprevisto: Canale 5 cambia tutti i programmi per il futuro. La conduttrice di punta a Mediaset non è contenta

Tutto quello che succederà nella prossima stagione autunnale a Mediaset lo scopriremo soltanto tra un mese quando saranno presentati i palinsesti. Ma ci sono grandi manovre attorno a Silvia Toffafin, anche se il weekend per lei non è stato facile.

Impegnata con il solito doppio impegno settimanale a Verissimo che ha caratterizzato questa stagione del programma, la conduttrice Mediaset ha avuto modo di commuoversi più volte. Come quando, ospitando l’ex bomber del Milan Andriy Shevchenko, hanno parlato insieme della drammatica situazione in Ucraina, falcidiata dalle bombe. Un argomento forte che l’ha costretta a fermarsi, in lacrime.

Pra però ci sono i dati degli ascolti tv relativi a domenica 8 maggio e per la Toffanin c’è la conferma di un disastro imprevisto. Nel Daytime Pomeriggio infatti il programma più visto è stato su Rai 1 Domenica In con 2.794.000 spettatori e il 21.7% di share nella prima parte 2.510.000 spettatori con il 21.7% nella seconda parte. Poi Da Noi… A Ruota Libera è stati visto da 2.049.000 spettatori con il 17.4%.

Invece Su Canale 5 Beautiful ha totalizzato 1.701.000 spettatori (il 12.9%) e Scene da un Matrimonio con Anna Tatangelo 1.234.000 spettatori (10.1%). A seguire Una Vita con 1.121.000 spettatori (il 10%) mentre Verissimo – Le Storie è stato visto da 1.638.000 spettatori (14.5%) nella prima parte e 1.719.000 spettatori (il 14.3%) nella seconda parte.

Silvia Toffanin, disastro imprevisto: una domenica dominata dai programmi Rai

In generale è stata un’altra giornata di sofferenza per Mediaset. In prima serata su Rai 1 la prima tv di Rinascere (la fiction ispirata alla storia di Manuel Bortuzzo) ha messo insieme 3.509.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale 5 al contrario l’ultima puntata di Big Show con Enrico Papi ha totalizzato 1.376.000 spettatori con uno share dell’8.3%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa è piaciuto a 1.982.000 spettatori (9.5%) nella prima parte e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo a 1.179.000 spettatori (6.9%).

E ancora, nell’Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno con Amadeus è stati seguito da 4.481.000 spettatori pari al 21.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha messo insieme 2.715.000 spettatori con il 13.3% e su Rete 4 Controcorrente è stato visto da 861.000 persone (4.4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità Weekend ha totalizzato 3.937.000 spettatori con il 24.9%. Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! Weekend ha chiuso con 2.758.000 spettatori (17.9%) e su Rete 4 Tempesta d’Amore758.000 spettatori (il 4.2%).