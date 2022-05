“Si riapriranno ferite mai chiuse”, terremoto a Un Posto al Sole: c’è lo spoiler

Un grande spoiler anticipa le prossime puntate di Un Posto Al Sole. L’annuncio arriva da uno degli attori: cosa succederà nella serie di Rai Tre.

Sono tantissimi gli affezionati fan in trepidante attesa per i nuovi episodi di Un Posto al Sole. La serie accompagna da anni i telespettatori di Rai Tre ed è pronta a tornare con diversi colpi di scena: clamoroso spoiler di un attore.

In questi anni di trasmissioni ‘Un Posto al Sole‘ ci ha regalato tantissimi colpi di scena. Infatti nelle ultime puntate a tenere banco è il triangolo amoroso tra Rossella, Riccardo e Virginia. Con l’arrivo all’interno della trasmissione di Stefano, fratello di Riccardo, questo triangolo potrebbe trasformarsi addirittura in un quadrilatero. A svelare il tutto ci ha pensato Joseph Altamura sulle pagine di TeleSette.

Infatti l’attore ha affermato sul settimanale: “Stefano è un ragazzo spigliato che affronta la vita con filosofia. In passato si è avvicinato un po’ troppo alla cognata e avrà parecchie cose da farsi perdonare” – l’attore ha poi continuato con una grandissima anticipazione – “Si riapriranno delle ferite che non si sono mai chiuse del tutto“. Quindi Stefano e Virginia hanno avuto una relazione. Riccardo quindi si trasferirà una volta scoperto il tradimento. Arrivato a Napoli, l’uomo si innamorerà di Rossella. L’arrivo in città di Virginia, però, rimetterà tutto in discussione.

Un Posto al Sole, il triangolo amoroso pronto a diventare un quadrilatero: le anticipazioni

A fornire tutte le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Un Posto al Sole ci ha pensato Joseph Altamura. L’attore sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro, visto che ora è in Polonia ed ha ricevuto un ruolo in un film con un cast internazionale. Inoltre a breve lo vedremo anche su Canale 5 con un ruolo nella fiction intitolata ‘Il Patriarca‘, al fianco di Claudio Amendola. Subito dopo questi impegni tornerà sul set della fiction più longeva della televisione italiana.

L’attore ha quindi voluto svelare durante l’ultima intervista: “Ho ricevuto una magnifica accoglienza sul set. Sono orgoglioso di far parte di questa soap che esiste e resiste con successo da 25 anni. Con tutti gli attori del cast è scattato subito un grandissimo feeling“. Inoltre non tutti sanno che che gli attori di Stefano e Virginia stanno insieme nella vita reale. A proposito della sua compagna, Altamura ha voluto ricordare che a colpirlo non c’è stata solo la bellezza ma anche il carattere dolce e deciso di Desirée Noferini.