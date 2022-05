Regina Elisabetta II, hanno deciso i medici: colpo di scena dell’ultimo minuto

Come già successo più volte in precedenza, è arrivata all’ultimo minuto una clamorosa decisione dei medici riguardo la regina Elisabetta II. Ecco cosa succederà nelle prossime ore e cosa non potrà fare la sovrana.

La regina Elisabetta II ed il principe Filippo si sono sposati il 20 novembre 1947. Cinque anni dopo, sempre nell’Abbazia di Westminster, verrà incoronata come sovrana la madre di Carlo d’Inghilterra. Questo significa che la sovrana inglese ha vissuto gran parte della sua vita insieme al suo defunto marito, e che non ha mai regnato senza.

In molti hanno notato che, proprio dopo la morte del principe Filippo, la regina Elisabetta II è diventata sempre meno presente in pubblico. Questa era una tendenza che era già iniziata con l’avanzare dell’età della regina, ma negli ultimi mesi è diventato sempre più raro vedere la sovrana ad un evento pubblico.

Regina Elisabetta II, ecco cosa hanno deciso i medici

In diverse occasioni, Elisabetta II ha dato forfait all’ultimo minuto. Ha mancato diversi eventi ufficiali, delegando sempre più spesso suo figlio Carlo d’Inghilterra. Il suo desiderio che, un giorno, Camilla possa essere regina consorte ha poi fatto pensare a molti che lei desidererebbe lasciare il trono al figlio, e non a William e Kate.

Nella serata del 9 maggio, l’agenzia Reuters ha reso noto che Elisabetta II mancherà ad un evento ufficiale importantissimo. La sovrana non sarà a Westminster per il consueto Queen’s speach, ovvero il suo discorso di inaugurazione della Camera dei Lord e della Camera dei Commons. Aveva mancato a questo solo due volte: nel 1959 e nel 1963.

Le motivazioni per cui la regina inglese mancherà l’appuntamento

La regina sarà sostituita nel discorso di inaugurazione delle Camere dal figlio Carlo Windsor ed anche William sarà presente. Sarà questa l’occasione di vedere come potrebbe essere il figlio di Elisabetta II nelle vesti di sovrano del Paese? Di sicuro, al suo discorso introduttivo sarà data grande attenzione, data la delicata situazione in Ucraina in questo momento.

La motivazione ufficiale dell’assenza della regina Elisabetta II all’appuntamento politico sono i problemi di salute. La regina avrebbe dei problemi di mobilità, dovuti soprattutto all’età avanzata. La sovrana inglese ha da poco compiuto 96 anni, e sono stati proprio i medici a proibirle di essere presente a Westminster il 10 maggio.