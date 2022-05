Mediaset, amatissima conduttrice è positiva al Covid: salta tutto

La notizia è arrivata proprio in queste ore: l’amatissima conduttrice Mediaset è positiva al Covid. Ecco di chi si tratta e qual è la soluzione trovata in pochissimo tempo da parte della rete e degli autori del programma.

Non è la prima volta che l’amatissima conduttrice Mediaset contrae il Covid. Precedentemente era già successo, ma aveva tenuto la notizia riservata fino all’intervista concessa a Verissimo. Nessuno fino a quel momento sapeva che si era ammalata anche con una certa severità, passando dei momenti molto difficili.

Michelle Hunzkier, per sua scelta, aveva deciso di vivere anche questa spiacevole esperienza in modo privato. La presentatrice che le sue condizioni si sono aggravate a tal punto da rendere necessario il ricovero in ospedale. Tutto questo è successo proprio mentre il suo amico e collega Gerry Scotti aveva rivelato anche lui di essere positivo al Covid.

La seconda volta con il Covid della conduttrice Mediaset

Anche Gerry Scotti, come Michelle Hunziker, è finito ricoverato in ospedale a causa del Covid. Questo è successo fra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Michelle Hunziker ha spiegato che questo ha rinsaldato ancora di più il loro rapporto, perchè si sentivano ogni tanto per farsi forza a vicenda.

In questi giorni, Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono tornati insieme alla conduzione di Striscia la Notizia. Proprio nella giornata del 9 maggio la conduttrice Mediaset ha fatto sapere di aver di nuovo contratto il Covid, e che quindi non potrà essere presente in studio. Il programma ha deciso di sostituirla e di non farla lavorare da casa.

Chi sarà la sostituta di Michelle Hunziker a Striscia la Notizia

La positività al Covid di Michelle Hunziker è stata per ora rilevata da un tampone antigenico. Bisognerà attendere il risultato del test molecolare nelle prossime ore per essere sicuri di quanto rilevato dal test rapido. Nel frattempo, però, Striscia la Notizia ha designato Valeria Graci come sua sostituta temporanea.

Si tratta della seconda chiamata come “supplente” per la Graci. Precedentemente, era stata chiamata dietro il bancone del TG satirico per sostituire un’altra presentatrice Mediaset che aveva contratto il Covid, cioè Francesca Manzini. Anche in questo caso, la sostituzione durerà giusto il tempo della guarigione di Michelle Hunziker.

Ecco uno dei tanti siparietti di Gerry Scotti e Michelle Hunziker dietro le quinte di Striscia la Notizia: