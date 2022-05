Isola dei Famosi, Mediaset ci ripensa: Ilary Blasi colta alla sprovvista

Riuscirà Ilary Blasi a trovare continuità con l’Isola dei Famosi? Una domanda cui neppure lei stessa saprebbe rispondere stato dietro a Mediaset

Soltanto pochi giorni fa era stata comunicata una decisione presa dalla rete del Biscione in merito alla programmazione del reality show con al timone la conduttrice capitolina: è arrivato il clamoroso dietrofront.

Se Ilary Blasi ci ha fatto l’abitudine, i suoi telespettatori un po’ meno: l’Isola dei Famosi subisce l’ennesima variazione di programma nel palinsesto Mediaset. Inizialmente i collegamenti in Honduras -almeno per quello che riguarda l’appuntamento serale su Canale 5- erano previsti per il lunedì ed il giovedì con un paio di puntate che sono poi saltate. Come negli anni precedenti, poi, anche per quest’edizione i naufraghi del reality show italiano hanno dovuto lasciar spazio ai loro colleghi iberici ed il giovedì, da un po’ di tempo a questa parte, l’appuntamento non è più in diretta.

Soltanto pochi giorni fa, poi, si era vociferato di un unico appuntamento previsto per il lunedì senza doppia puntata come fin qui è stato, ma da Mediaset è arrivato l’ennesimo dietrofront.

Isola dei Famosi, quando va in onda? Tutto quello che c’è da sapere

Dai vertici della rete del Biscione è stato deciso di lasciare definitivamente il doppio appuntamento settimanale, di lunedì e giovedì, pertanto stasera 9 maggio ed il 12 maggio l’Isola dei Famosi andrà regolarmente in onda a partire dalle 21:40 dopo Striscia La Notizia. Oltre ciò, ci sono tutti gli altri appuntamenti con il daytime su Canale 5 dalle 16:40 dal lunedì al venerdì e quello su Mediaset Extra dal lunedì al venerdì dalle 20:30.

Questa sera, intanto, ci sarà una nuova puntata che vede protagoniste Le Conquistadores che dovranno superare una prova fondamentale che ne varrà della loro permanenza in Honduras. Una tra Mercedesz Henger, Maria Laura de Vitis e Fabrizia Santarelli verrà salvata dai propri compagni, il destino delle due naufraghe rimanenti sarà deciso da un televoto flash: chi perde andrà su Playa Sgamada. Momento cruciale anche per Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro: i due verranno messi l’uno contro l’altra per vincere una cena in riva al mare.