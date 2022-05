Il Paradiso delle Signore 7, addio a uno dei protagonisti più amati? Annuncio ufficiale

Che fine farà il personaggio di Marco, il nipote della contessa di Sant’Erasmo, ne Il paradiso delle signore 7? Ecco cosa ha rivelato lo stesso attore in un’intervista a pochi giorni dall’inizio delle riprese della nuova stagione.

Nelle ultime puntate de Il paradiso delle signore 6, gli spettatori hanno assistito alla nascita dell’amore fra Marco e Stefania. Il nipote della contessa di Sant’Erasmo, inizialmente sembrava essere dotato anche lui di una particolare perfidia. Forse, l’amore ha contribuito a tirare fuori il meglio di lui e combattere contro le minacce di Gemma.

La commessa dai capelli rossi, infatti, aveva fatto capire di essere anche pronta a rivelare i segreti familiari di Stefania, pur di riuscire nell’intento di tenersi Marco solo per sè. L’attore che veste i panni di Marco, interpretato da Moisè Curia, è stato interrogato da Granelli – La serie riguardo il futuro del suo personaggio ne Il paradiso delle signore 7.

Il paradiso delle signore 7, cosa farà Marco?

C’è molta incertezza riguardo il futuro della coppia formata da Marco e Stefania. Se Gemma non si arrenderà all’amore della coppia e continuerà ad insidiarli, è molto probabile che i due decidano di sposarsi e poi lascino la città di Milano. Questa non è la sola possibilità: Gemma sta ricattando Gloria, ma il suo reato potrebbe presto cadere in prescrizione.

Se così fosse, nulla fermerebbe più Gloria dal rivelare pubblicamente le minacce ricevute da Gemma. La donna, infatti, ha tutta la famiglia che è dalla sua parte e le si è stretta attorno. In questo scenario, per Gemma non ci sarebbe altra alternativa di dover essere lei a lasciare al più presto la città di Milano per rifarsi una vita altrove.

Il racconto di Moisè Curia, che glissa ad una domanda chiave

Secondo gli spoiler rivelati da lanostratv.it, ne Il paradiso delle signore 7 ci saranno sicuramente Adelaide, Umberto e Vittorio: riguardo Marco, negli ultimi giorni, sono sorti dei dubbi. Questo proprio a causa delle trame in cui è coinvolto il personaggio. Ci sono inoltre diverse indiscrezioni che non escludono l’addio di diversi protagonisti della serie.

Quando Moisè Curia ha concesso l’intervista a Granelli – La serie, è stato molto disponibile a parlare di qualsiasi argomento. Quando però gli si è chiesto del futuro di Marco ne Il paradiso delle signore 7, l’attore ha incredibilmente glissato la domanda. Questo suo gesto ha allarmato i fan, ma non dà per certo l’addio del personaggio alla soap.

Ecco Moisè Curia mentre riceve il premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo: