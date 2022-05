“Mi devo ancora riprendere”, Barbara D’Urso agita i fan: cos’è successo

Barbara D’Urso decisamente provata dopo gli ultimi giorni. La conduttrice Mediaset ha lanciato un allarme colto dal suo pubblico

Storicamente è considerata una donna forte, tutta d’un pezzo, dal fisico ancora splendente e dalle energie incredibili. Ma anche Barbara D’Urso ha le proprie debolezze, come dimostrato in questi giorni.

La nota e discussa conduttrice Mediaset sta attraversando un periodo particolare. Sta dirigendo due programmi di punta della rete, come il suo storico contenitore quotidiano Pomeriggio 5, ma anche l’ultima edizione de La Pupa e il Secchione terminata però lo scorso 3 maggio.

Nel mezzo di tutto ciò, è andato anche in scena il maxi-compleanno della D’Urso. La donna ha compiuto 65 anni sabato scorso e ha voluto celebrare l’anniversario con un party glamour ed incandescente in una discoteca di Milano. Tantissimi invitati, alcol e divertimento, ma anche tanto stress per ‘Carmelita’.

Barbara D’Urso deve riprendersi, tra party, regali e dicerie

Le feste, soprattutto se chic e ricche di invitati, sono stressanti e difficili da gestire. Lo sa bene Barbara D’Urso, che ha comunque mantenuto il suo celebre sorriso e la sua spigliatezza nel lungo saturday night a lei dedicato.

La frase che ha colpito un po’ tutti i suoi fan arriva dai social. In particolare da una story che vede Barbara rispondere in maniera stizzita ma ironica al suo collaboratore Vito Mansueto: “Cosa vuoi anche oggi? Mi devo ancora riprendere!”. Riferendosi di fatto alla baldoria del party.

Una risposta che è sembrata inizialmente seccata, ma la D’Urso ha subito scherzato con Vito rimettendo tutto in ordine: “Quando diventerai definitivamente etero, sarai mio”, ha detto ridendo la celebre Barbara nazionale.

Ora gli impegni per Barbara D’Urso sono molteplici. In primis aprire e sistemare le centinaia di pacchetti regalo ricevuti durante la sua festa di compleanno, oltre ai ringraziamenti privati e di rito ai suoi ospiti.

Poi dovrà tornare a pensare al futuro professionale, allontanando di fatto le voci recenti che la vedevano lontana dalla conferma a Mediaset. Barbara ha già fatto sapere di essere certa di restare in tv anche l’anno prossimo. Ma le malelingue non si fermano: c’è già chi la vede con la valigia in mano, pronta ad abbandonare Cologno Monzese per presunte incomprensioni dirigenziali.