L’ex volto di Amici se l’è vista brutta: “E’ stata dura, giorni tremendi”

Paura per la donna, che è divenuta celebre come protagonista di Amici di Maria De Filippi. Ha raccontato poco fa la sua vicenda

Momenti di panico per un volto televisivo noto e molto amato. Si tratta di una ragazza, divenuta nota sul palco di Amici di Maria De Filippi, che ha tenuto in apprensione tutti i suoi fan nelle ultime ore.

Si tratta della bellissima Lorella Boccia. Ballerina napoletana ed ora anche conduttrice televisiva, nuovo volto del programma comico Made in Sud, che viene mandato in onda ogni lunedì su Rai Due.

Questa sera Lorella Boccia non sarà presente però sul palco del teatro Rai di Napoli. Colpa di problemi di salute che l’hanno frenata negli ultimi giorni, come ammesso da lei stessa qualche ora fa tramite i suoi profili social.

Lorella Boccia e il Covid: “Ora sto bene, ma…”

Lorella se l’è vista brutta. E’ stata infatti contagiata dal virus Covid-19, proprio come accaduto al suo partner a Made in Sud, il rapper Clementino, una settimana fa.

Ma se l’uomo è stato fortunato, dunque asintomatico nella sua positività, Lorella invece ha subito alcuni problemi per colpa del tanto temuto virus, che sembra proprio non voler smettere di infettare la popolazione.

Lorella tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato una story in cui parla dei problemi legati al recente contagio da Covid. Ha rincuorato tutti i suoi follower, spiegando di sentirsi meglio, ma di aver passato momenti poco edificanti.

“Purtroppo devo comunicarvi che non sarò presente stasera a Made in Sud perché positiva al Covid – ha spiegato la Boccia nel video – Speravo di negativizzarmi in tempo, ma non è stato così. I primi due giorni sono stati tremendi, è stata dura ma ora sto molto bene. Ringrazio tutti coloro che mi hanno inviato messaggi positivi e di pronta guarigione”.

Ma chi sostituirà Lorella Boccia questa sera sul palco di Made in Sud? Le indiscrezioni parlano di una scelta maschile, ovvero la conferma dell’attore comico Maurizio Casagrande, il quale aveva già sostituito Clementino. Nessuna presenza femminile alla conduzione stasera su Rai Due.