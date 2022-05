Eva Henger, situazione drammatica in ospedale: gli aggiornamenti

Le ultime notizie sullo stato di salute dell’attrice ungherese, dopo l’incidente automobilistico subito in patria ed il ricovero immediato



Momento davvero delicato per la salute di Eva Henger. L’attrice ed ex pornostar ungherese sta vivendo un dramma personale, in seguito al terribile incidente automobilistico in cui è stata coinvolta.

La donna, come già reso noto nei giorni scorsi, ha subito il suddetto incidente a Gyor, in Ungheria, la città in cui vive. Era alla guida della sua auto con accanto il marito Massimiliano Caroletti, quando una vettura ha tentato un sorpasso impossibile provocando lo schianto delle auto.

Eva è stata immediatamente trasportata in ospedale, operata per il rischio di una setticemia al braccio. Inoltre ha riportato traumi e ferite su tutto il corpo, in particolare fratture a tallone, sterno e clavicola. Ma il suo calvario non è terminato, come recita l’ultimo aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

Calvario non finito: Eva dovrà essere ancora operata

Eva Henger e suo marito Massimiliano sono stati trasportati da Gyor ad una clinica privata romana, per ottenere cure migliori e più approfondite. Si tratta della Clinica Parioli, specializzata in interventi su traumi e lesioni.

Da qui arriva l’ultimo bollettino, emesso ufficiosamente proprio dal marito Caroletti: “Eva dovrà essere operata di nuovo. Si tratta di diverse operazioni per riparare le fratture. E’ un momento difficile, ma è consapevole che dopo starà sicuramente meglio”.

Il dramma della Henger dunque continua. Le sue condizioni di salute sono serie, ma fortunatamente è fuori pericolo. Non ha subito alcuna lesione pericolosa per la propria vita durante l’incidente, ma solo numerosi acciacchi che andranno curati per via chirurgica e che richiederanno del tempo.

Nel frattempo la figlia di Eva, ovvero la giovane Mercedesz Henger, ha deciso di restare come concorrente all’Isola dei Famosi 2022. Inizialmente, saputo del brutto incidente del 3 maggio subito dalla madre e dal patrigno, aveva pensato di rientrare in Italia.

Ma è stato un messaggio della stessa Eva, fortunatamente sempre vigile e cosciente in ospedale, a dare fiducia e tranquillità a Mercedesz. La quale proverà a vincere l’edizione del reality in onore di sua madre.