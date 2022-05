È diventato papà! Bellissima notizia per un ex protagonista di Uomini e Donne

Un ex protagonista di Uomini e Donne è diventato padre nelle ultime ore. Andiamo a scoprire di chi si tratta: followers al settimo cielo.

Spesso i protagonisti di Uomini e Donne restano nel cuore dei telespettatori, pronti a seguirli sui social anche al termine della loro esperienza nel dating show. Uno di loro ha finalmente festeggiato la nascita del figlio: di chi si tratta.

Fiocco rosa per uno dei protagonisti di Uomini e Donne. Per chi ancora non ha capito di chi stiamo parlando possiamo iniziare un con un indizio: è stato l’antagonista di Andrea Dal Corso nel trono di Teresa Langella, riuscendoa a conquistare molte telespettatrici grazie alla sua bellezza mediterranea e grandi sprazzi di dolcezza. Così nella giornata di ieri a festeggiare la nascita della prima figlia ci ha pensato Antonio Moriconi, che tutti gli amanti del dating show ricorderanno negli studi di Canale 5.

Infatti Moriconi ha festeggiato la nasciata della figlia nata dall’unione con la bella Iula Sciumè, 25 anni, di origini rumene nonostante viva da sempre in Sicilia. L’annuncio ha mandato al settimo cielo tutti i fan dell’ex corteggiatore, che ha ritrovato l’amore proprio con la bella ragazza siciliana. Nella giornata di ieri Moriconi ha voluto condividere una delle gioie più grandi della sua vita (la nascita della figlia) con i propri followers. Andiamo quindi a vedere l’annuncio del neo-papà.

Uomini e Donne, Antonio Moriconi festeggia: l’ex corteggiatore diventa papà

Nella giornata di ieri, quindi, Antonio Moriconi ha voluto festeggiare con i propri followers la nascita della prima figlia. La notizia ha travolto di gioia tutti i suoi fan, che ancora ricordano il suo carattere dolcissimo all’interno del dating show. Grazie all’unione con Iulia, quindi, l’ex corteggiatore è potuto diventare padre per la prima volta. Inoltre i due hanno voluto rivelare anche il nome della bambina. Infatti la scelta è caduta su Isabel.

L’annuncio non è stato istantaneo, con i due che hanno deciso di condividere questa grande gioia con i fan solamente a cinque giorni dalla nascita della bambina. L’emozione di due ragazzi che diventano genitori per la prima volta è qualcosa di unico e lo si è potuto notare anche dalle parole scritte da Antonio sui social. Ovviamente i followers non hanno mancato l’occasione per fare gli auguri alla coppia, che finalmente potrà condividere l’esperienza da genitori.