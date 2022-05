Deve lasciare immediatamente L’Isola dei Famosi: eliminazione pazzesca!

Spunta il nome della prossima concorrente eliminata dall’Isola dei Famosi. Andiamo quindi a vedere chi dovrà tornare a casa: le anticipazioni.

Manca pochissimo ad un’altra puntata dell’Isola dei Famosi, con il pubblico a casa pronto a scoprire chi sarà il prossimo concorrente eliminato. Andiamo quindi a vedere chi rientrerà anticipatamente a casa.

Tutto pronto per la puntata di stasera dell’Isola dei Famosi. Nel corso dell’appuntamento i telespettatori scopriranno chi sarà il prossimo concorrente ad abbandonare la trasmissione. Sarà quindi un appuntamento ricco di sorprese e novità. Al momento in nomination troviamo Laura Maddaloni e Lory Del Santo. Una delle due concorrenti, quindi, sarà la quattordicesima eliminata dal reality show. In rete, come ogni settimana, sono usciti i sondaggi per vedere chi è il candidato numero uno all’uscita.

Una delle due infatti dovrebbe dirigersi a Playa Sgamada rischiando quindi l’eliminazione. Proprio sull’altra isola troverebbe gli altri abitanti della spiaggia, ovvero Licia Nunez ed Estefania Bernal. Come ricordato più volte da Ilary Blasi la Sgamada è un’isola di passaggio: chi la abita o rientra in gioco o viene mandato definitivamente a casa. Al momento il candidato numero uno a finirci dovrebbe essere proprio Laura Maddaloni. Appuntamento quindi a stasera dove scopriremo la nuova eliminazione.

Isola dei Famosi, grandi novità in arrivo: addio al doppio appuntamento

Sono pronte tre grandi novità per Ilary Blasi e per questa edizione dell’Isola dei Famosi. Infatti partiamo subito dalla prima che ormai tutti sanno, con il reality che abbandona il doppio appuntamento e andrà in onda solo di lunedì. Una decisione sorprendente ma dovuta agli scarsi ascolti che sta registrando la trasmissione. Quindi fino alla finalissima il reality tornerà alla sua formula classica di un solo appuntamento settimanale, ossia quello che ci sarà nella giornata di lunedì.

Poi abbiamo novità anche per quanto riguarda la finale. Questa infatti ci sarà a Milano il 27 giugno in piena stagione estiva. Inoltre l’ultima novità è l’ingresso di tre nuovi concorrenti sull’Isola dell’Honduras. Infatti nell’ultimo appuntamento di venerdì abbiamo visto l’ingresso delle Conquistadores: Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli. Il loro obiettivo sull’Isola è anche quello di conquistare i cuori di Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni.