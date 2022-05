“Vecchia befana con un mezzo marito rincogl**nito”. Attacco shock a Chiara Ferragni e Fedez

Dichiarazioni al vetriolo nei confronti dei Ferragnez, da parte di un personaggio che fa spesso parlare e discutere dei suoi atteggiamenti pubblici

Essere celebri e ricchi spesso è croce e delizia. Ne sanno qualcosa due dei personaggi pubblici più noti del panorama attuale. Ovvero la coppia Chiara Ferragni e Fedez.

Tanto clamore, tanti follower ma anche moltissimi haters. Ovvero coloro che non condividono le scelte professionali e l’esposizione pubblica dei vip e non perdono occasione per azzannarli pubblicamente, soprattutto sui social network.

Ma c’è chi invece non ha bisogno di nascondersi dietro ad uno smartphone per attaccare i Ferragnez. Ovvero un personaggio televisivo ormai molto noto da anni, che non ha avuto peli sulla lingua nello sparare a zero sulla coppia. Un tono aggressivo che ha scioccato tutti i fan di Chiara e Fedez.

Sgarbi scatenato: ha sviscerato l’odio per l’influencer

Stiamo parlando di Vittorio Sgarbi, il celebre critico d’arte e politico che ormai da anni si è ritagliato uno spazio nella TV come ‘polemizzatore’ quotidiano, con i suoi giudizi severi ma soprattutto molto sboccati.

In occasione del suo 70° compleanno Sgarbi è stato intervistato da Mowmag, parlando tra gli altri anche della Ferragni. Parole dure ed anche piuttosto sgarbate quelle del critico nei confronti della giovane influencer: “Penso male degli influencer, perché secondo me il pirla, cioè l’influencer pirla, non è capace neanche di scegliersi le cose per sé. Come quella lì che si chiama Ferragni o Merdagni… ha degli zatteroni talmente schifosi che avrebbe bisogno di un influencer che le dica cosa prendere perché lei non sa quel cazzo che fa”.

Durissimo attacco al lavoro ed ai gusti di Chiara Ferragni, che sfocia anche in una polemica su Fedez: “Ha preso un fidanzato che non si può guardare, un mezzo marito. E poi, non contenta, si è tirata su degli zatteroni che fanno più schifo del marito. Quelli che comprano dalla Ferragni sono un milione di sfaticati incapaci che comprano perché vedono questa vecchia befana che, a fianco di un rincogl**nito, propone delle cose per scemi”.

Discorsi difficili da commentare, anche giungono da un provocatore come Sgarbi. Il quale già in passato si era scagliato contro Fedez in diverse occasioni. Magari il critico d’arte dovrebbe però moderare i toni, soprattutto dopo i noti problemi di salute del rapper milanese, operato settimane fa per sconfiggere un raro tumore endocrino al pancreas.