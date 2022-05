Anticipazioni Una Vita, Mendez è in grave pericolo: il piano fallisce miseramente

Nelle prossime puntate di Una Vita, l’aggressione a Mendez farà da punto centrale della trama: tutte le anticipazioni

La soap opera spagnola è arrivata ad un punto di gran confusione cui stanno assistendo ol fiato sospeso i telespettatori italiani. Con gran stupore Mendez è appena stato aggredito, ma il peggio deve ancora venire.

Nelle scorse puntate, Mendez si è trovato ad un appuntamento con un garzone che gli avrebbe confessato chi è stato ad uccidere Felicia. Nell’esatto momento in cui l’avvocato scopre il nome dell’assassino viene brutalmente aggredito e trasportato in ospedale d’urgenza. Prima di incontrare il garzone, Mendez aveva avvertito Felipe di aver trovato qualcosa di molto importante che, però, non è mai riuscito a confidargli. Quando l’Alvarez-Hermoso capisce che l’avvocato non si sarebbe mai presentato all’appuntamento capisce che qualcosa non va.

D’altro canto, però, Felipe è molto impegnato con Natalia: l’Alvarez-Hermoso ha deciso di prendere le sue difese dopo che la Quesada è stata accusata di essere una spia ed è stata sbattuta in prigione. Come se non bastasse, quest’ultima è anche indicata come l’unica colpevole dell’omicidio di Felicia, ma non è così e Felipe ne è convinto.

Anticipazioni Una Vita, Soledad ha ucciso Felicia e tenta di far fuori Mendez

Felipe ha ragione da vendere perché Natalia non ha nulla a che vedere con la morte di Felicia: ad ucciderla è stata Soledad. Quest’ultima ha ordinato che Mendez fosse ucciso, ma non riuscendo a stecchirlo abbastanza durante l’aggressione, ordina Fausto di procedere in ospedale e farlo fuori per sempre: la domestica non ha alcuna intenzione di far uscire allo scoperto la verità sul suo conto. Il piano è molto semplice: una finta infermiera si introdurrà nella camera dell’avvocato per iniettargli del veleno.

Per fortuna, il commissario Belda ferma per tempo il personaggio incaricato di iniettare del veleno ed il piano fallisce miseramente. Nelle prossime puntate, sarà iconica una scena: Soledad prenderà della dinamite. Cosa ne vorrà fare? La domestica e rivoluzionaria sta diventando più pericolosa che mai e presto la sua presenza ad Acacias potrebbe rivelarsi quantomai letale per qualcuno.