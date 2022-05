Anticipazioni Un Posto al Sole, Viola viene minacciata: coppia al capolinea

Grande paura a Palazzo Palladini con Viola che riceve una pesante minaccia: tutte le anticipazioni di Un Posto al Sole

La figlia di Raffaele ed Ornella riceverà una grande minaccia che metterà in allerta tutto Palazzo Palladini, nel frattempo una coppia finirà la sua corsa ed i telespettatori assisteranno ad una serie di colpi di scena.

A Palazzo Palladini non ci si annoia mai, ma questa volta uno dei personaggi è in pericolo. Eugenio Nicotera, magistrato di professione, ha appena chiuso un processo anti-camorra di alto rango che non fa in tempo a festeggiare come desiderato perché Viola riceve una minaccia inaspettata. Nonostante la giovane insegnante decide di mantenere il segreto, almeno per il momento, con suo marito, la preoccupazione è molto forte. L’arresto del boss porta gran scompiglio nel quartiere dove Angela e Giulia operano col loro centro d’accoglienza a tal punto da trascurare un po’ troppo la famiglia e Bianca rischia nuovamente di finire nei guai.

Viola decide di parlare e confrontarsi con Angela e Giulia ed insieme affrontano l’argomento anche con Bianca che giura di non essere stata lei a scrivere alcunché alla lavagna della classe dove lavora la giovane insegnante la quale, intenerita, crede fermamente alle parole della figlia di Franco.

Anticipazioni Un Posto al Sole, coppia al capolinea: Riccardo lascia Rossella

Dopo una travolgente notte di passione con l’ex moglie Virginia, Riccardo Crovi è divorato dai sensi di colpa a tal punto da decidere di lasciare Rossella. Quest’ultima è presa dal grande sconforto ma vuole vederci chiaro e a tal proposito potrebbe entrare in gioco proprio il fratello del suo ormai ex compagno, Stefano. Anche l’altra Graziani, Silvia, ha un momento molto particolare della sua vita in seguito ad un litigio con Michele ed un confronto con Giancarlo: quest’ultimo le chiede di partire con lui a Bari dove ha avuto il trasferimento.

Continuano le infinite discussioni tra Roberto, Lara e Marina con quest’ultima che non ne vuole sapere più di trovarsi in mezzo ai due coniugi. Nel frattempo, la Martinelli scopre una cosa sconvolgente, ma l’imprenditore partenopeo ha già in mente come liberarsi della sua socia.