WhatsApp, le foto e le frasi più spettacolari da inviare per la Festa della Mamma

WhatsApp può essere un ottimo strumento per augurare una felice Festa della Mamma a tutti coloro che non possono festeggiare in compagnia dell’amata madre: i messaggi da inviare.

Tra i tanti servizi che ci permettono di raggiungere chiunque, in qualunque parte del mondo, troviamo senza ombra di dubbio WhatsApp. Infatti l’applicazione di servizio di messaggistica istantanea potrà tornare utile specialmente per inviare una felice Festa della Mamma alla propria cara: ecco i messaggi più belli.

Oggi è il giorno preferito da tutti i figli pronti a festeggiare. Stiamo parlando della Festa della Mamma, in cui milioni di pargoli festeggiano la propria cara anche con frasi ed immagini da scambiare su WhatsApp. Da tempo oramai l’app di messaggistica è il principale veicolo su cui inviare gli auguri, che sia Natale, Capodanno o San Valentino. Spesso però non tutti riescono a trovare il giusto messaggio romantico, specialmente durante questa festa così preziosa. Andiamo quindi subito a vedere le migliori frasi da inviare su WhatsApp.

“ Solo una madre perfetta come te avrebbe potuto avere un figlio/una figlia perfetto/a come me. Buona festa della mamma! “;

“; “ L’amore materno è il carburante che consente a un normale essere umano di fare l’impossibile “;

“; “Una madre è una persona che vedendo che ci sono solo quattro pezzi di torta per cinque persone, prontamente dice che non le sono mai piaciute le torte “;

“; “ Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore “;

“; “Quando il soffio di mamma sulle ferite le faceva guarire. Quando l’orizzonte lo raggiungevi col pattino, e la luna si toccava con un dito“.

WhatsApp, Festa della Mamma: le migliori immagini da inviare

Partiamo subito da una prima immagine tutta in tinta rosa. Qui infatti troviamo non solo una scritta con ‘Auguri Mamma’, ma anche una frase che recita: “Non te lo diciamo spesso, ma grazie per tutto ciò che hai fatto per noi, mamma, e per ciò che fai ancora“.

Come seconda simpatica immagine, invece, troviamo un vero e proprio meme che omaggia le nostre madri. Infatti vedriamo un’etichetta con le istruzioni di lavaggio di un maglione e sotto di esso la scritta: “O dallo a tua madre, lei saprà come fare“.

Infine troviamo un’immagine semplice ma molto bella. Infatti su uno sfondo color crema troviamo la scritta: “Buona Festa della Mamma” in colore rosa.