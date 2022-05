Uomini e Donne, nuovo bacio per Luca durante le registrazioni: salta la scelta?

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne avremo ancora Luca Salatino come protagonista. Il nuovo bacio allontana la scelta: le anticipazioni.

Lunedì tornerà in onda Uomini e Donne, con un nuovo episodio ricco di sorprese. La prima riguarda Luca Salatino, protagonista di un nuovo bacio che allontanerà la sua scelta: andiamo quindi a vedere cosa accadrà.

Sono tantissime le nuove anticipazioni sulla prossima settimana di Uomini e Donne. Infatti nella giornata di ieri c’è stata una nuova registrazione, in cui i tronisti non sono entrati in studio, ma comunque è stato caos con l’ingresso di un nuovo Cavaliere. Nella puntata registrata la trasmissione si è concentrata su Luca Salatino e Veronica Rimondi. A fornire le anticipazioni ancora una volta ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni che gestisce la pagina Instagram Uomini e Donne Classico e Over.

Infatti il portale specializzato si è soffermato sul Trono Classico, prima di accennare al percorso di Gemma Galgani. I due tronisti in studio sono andati nuovamente in esterna, con Luca che ha portato con sé Lilli e Soraia. Proprio con la prima ci sarebbe stato un bacio, sarà quindi curiosa vedere la reazione di Soraia, che sembra essere sempre più lontana da Luca. Per quanto riguarda il trono di Veronica, invece, è saltato fuori che ha lasciato in panchina Federico, quindi la tronista ha deciso di fare l’esterna con Matteo e Andrea.

Uomini e Donne, grandi protagonisti Luca e Veronica: le anticipazioni

Quindi dalle ultime registrazioni abbiamo notizie non positive sulle scelte dei due tronisti. Non si è parlato di scelte dei protagonisti, infatti, ciò vuol dire che manca ancora un po’ di tempo alle decisioni dei tronisti. La stagione del dating show si concluderà a fine mese, quindi resta ancora poco per scegliere, specialmente per quanto riguarda Luca Salatino. Bisognerà quindi capire se Veronica e Luca saranno protagonisti anche della prossima edizione.

Mentre invece per quanto riguarda il Trono Over si parla di un’assenza. Infatti non dovrebbe esserci Marco ossia il ragazzo che sta frequentando Ida Platano. Molto probabilmente per impegni personali, visto che non c’è stata un’interruzione fra i due. Ma la grande sorpresa riguarda Gemma Galgani. Infatti la personalità storica della trasmissione finalmente avrà un nuovo corteggiatore. Bisognerà quindi vedere se la dama torinese troverà la persona giusta con questo nuovo pretendente.