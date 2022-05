Una vita, terribile incidente sul set per l’attore: corsa immediata in ospedale

L’attore di Una Vita ha spiegato il doloroso incidente che ha avuto durante le riprese della soap opera, dove è stato uno dei personaggi più amati. Ecco cosa ha raccontato durante l’intervista, in cui ha spiegato cosa ha cambiato la sua vita.

Durante le riprese di Una Vita, ad un certo punto l’attore doveva recitare una scena che si è poi rivelata molto pericolosa per la sua incolumità. Si è dovuto arrampicare su di una scala tenendo in braccio un gatto. Si tratta di una di quelle cose che magari, in ambito domestico, si fanno anche più volte, ma in questo caso ha portato ad un incidente.

La scala su cui Cesareo, interpretato da Cesar Vea, stava salendo si è rotta all’improvviso. L’attore ed il gatto nero che teneva in braccio sono quindi caduti. Per l’animale non ci sono state conseguenze, ma Cesareo si è rotto il radio, un osso che si trova nell’avambraccio. È stata subito chiamata l’ambulanza e l’attore è stato portato al pronto soccorso.

L’arrivo in ospedale dell’attore con il costume di scena

L’arrivo al pronto soccorso di Cesareo, che indossava ancora il costume del guardiano di Una Vita, ha generato un po’ di sospetto fra le altre persone in attesa. L’attore ricorda un po’ divertito questi momenti dove i presenti lo fissavano sbigottiti, e si chiede se siano riusciti a capire che era solo l’abito di scena di una soap opera.

Cesar Vea ha spiegato anche perchè ha iniziato la carriera di attore. Nella zona in cui è cresciuto, cioè a La Rioja in Spagna, c’erano apparentemente solo due carriere possibili. O si sceglieva di lavorare nei campi, o si faceva il muratore. Lui si ribellò iniziando una carriera artistica, ma oggi è pentito: “Dal punto di vista economico meglio fare il muratore“.

Quale incidente ha cambiato l’esistenza dell’attore di Una Vita

Cesar Vea ha anche rivelato di aver fatto inizialmente un provino per un’altra soap opera spagnola, Il Segreto. Solo successivamente è finito a vestire i panni di Cesareo, il guardiano di Acacias. Ha anche intrapreso la carriera di produttore cinematografico, prendendo parte ad oltre trenta pellicole dal 1995 ad oggi.

L’incidente sul set di Una Vita non lo ha segnato, mentre invece la malattia di sua sorella l’ha portato a ripensare alla sua vita. La notizia che avesse un tumore gli ha fatto capire quanto fosse importante avere una vita semplice, e trovare sempre il tempo da dedicare al volontariato ed agli eventi di beneficenza.