Addio a Mediaset, il “tradimento” del conduttore fa scalpore

Cambi in vista a Mediaset per la prossima stagione televisiva. Il palinsesto perderà un uomo di punta con grande sorpresa

Periodo di cambiamenti e di notizie ufficiali in casa Mediaset. In questi giorni si sta cominciando a preparare il palinsesto televisivo per la stagione 2022-2023 che partirà dal prossimo settembre e non si fa altro che parlare di tagli e novità.

Dopo la conferma di Barbara D’Urso con il suo programma di riferimento Pomeriggio 5, arriva anche un’altra notizia praticamente certa. Ma stavolta riguarda un presunto addio di un conduttore di punta dell’azienda della famiglia Berlusconi.

Un volto noto delle reti Mediaset pare aver deciso di intraprendere nuove strade. Si tratta di Nicola Savino, simpatico ed ironico conduttore che ha prestato volto ed abilità a moltissimi programmi delle reti generaliste in questi ultimi anni.

Savino tentato da Sky: pronto un game show tutto suo

Savino, che oltre a prestare la voce da anni a Radio Deejay è un volto fisso di Mediaset, sarebbe pronto a lasciare la sua attuale azienda. Dopo aver condotto programmi importanti del calibro de Le Iene, Colorado Cafè e Back to School, sta ascoltando una nuova proposta professionale.

Il 27 giugno prossimo scadrà il suo impegno come opinionista dell’Isola dei Famosi 2022, al fianco di Ilary Blasi. Dopo di che potrebbe decidere di siglare un contratto in esclusiva con il gigante satellitare Sky. Per Savino si aprirebbero le porte non della pay tv, bensì del canale generalista Tv8.

Si vocifera della proposta di un game show nuovo di zecca destinato a Nicola Savino, conduttore stimatissimo in tutte le emittenti. Si tratta di un contenitore dell’access time, ovvero anticipando la prima serata, che prenderà il posto di Guess My Age condotto da Max Giusti.

L’addio a Mediaset è molto vicino, ma non ancora certo al 100%. Savino dovrà decidere nei prossimi giorni se accordarsi di nuovo con l’azienda di Cologno Monzese, magari per una nuova stagione di Back to School, oppure cadere nella tentazione targata Sky. L’eventuale saluto potrebbe però essere solo parziale: già in passato Savino ha lavorato con la Rai in diversi programmi per poi ritornare a Mediaset senza alcun problema professionale.