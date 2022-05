Rai, salta in extremis la sua conduzione: è positiva al Covid

Ancora Covid in Rai con la conduzione che salta e la produzione costretta a recuperare in extremis: cosa sta accadendo

Ultimamente la TV di Stato non è particolarmente fortunata in merito ai contagi ed è sempre costretta a correre ai ripari all’ultimo istante. Anche stavolta c’è stato un last minute da dover fronteggiare.

Non c’è pace per Made in Sud che non riesce a risalire la china né in termini di ascolti né per il cast che viene sempre ridotto a causa del Covid. La settimana scorsa, infatti, la conduzione di Clementino è saltata perché positivo e Lorella Boccia è stata costretta a risolvere da sola insieme alla spalla di Maurizio Casagrande. Proprio la puntata di lunedì 2 maggio è stata quella che ha riscosso meno ascolti delle due precedenti che sono capitate nel giorno di Pasquetta e quella della Liberazione.

Lo show in diretta dagli studi Rai di Napoli negli anni precedenti, ha riscosso gran successo grazie ai tanti comici sul palco, ma quest’anno qualcosa sembra non convincere particolarmente la platea: adesso arriva l’ennesima stangata.

Rai, Lorella Boccia positiva al Covid: domani non sarà a Made in Sud

Stando a quanto rivelato da TvBlog, sembrerebbe che Lorella Boccia non sarà presente nella puntata di domani di Made in Sud perché positiva al Covid. È di facile immaginazione da dove l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi ha contratto il virus, visto e considerato che la scorsa settimana il collega ed amico Clementino ha dato forfait in un momento florido della sua carriera. Purtroppo sembrerebbe essere un’edizione non troppo fortuna quella condotta dalla coppia -nel lavoro e non nella vita- che sta cercando di risalire a fatica sopratutto in termini d’ascolti.

Nonostante la Rai ha voluto puntare nuovamente sullo show, gli ascolti risultano essere non abbastanza soddisfacenti a tal punto da far entusiasmare i vertici. Con ogni probabilità dunque, Maurizio Casagrande resterà al fianco di Clementino nella puntata di domani, lunedì 9 maggio, che sarà in onda come sempre su Rai 2 dalle 21:35.