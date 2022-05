Le avete sicuramente in tasca! Le monete che vi possono far diventare ricchi

Avviso per i collezionisti e per coloro che tengono molto alle monete, anche recenti. Spuntano i dati sulle rarità che valgono migliaia di euro

C’è a chi piace collezionare monete, più o meno antiche, come mania da conservare per i posteri e per gusto personale. E chi invece ha sempre bisogno di averne in tasca per le piccole spese quotidiane.

In pochi però sanno che certe monete, anche di Euro, possono valere davvero una fortuna. I più attenti collezionisti hanno ben chiaro in mente come alcune tirature limitate o errori anche minimi sulla creazione delle monete possono creare un unicum senza precedenti.

Il mercato delle aste e delle collezioni rare è sempre in evoluzione. Ma non riguarda in questo caso soltanto gli esperti del settore ed i ricercatori compulsivi. Può anche essere un bene da reperire casualmente nelle nostre tasche, nei portamonete o nei cassetti delle nostre camere da letto.

Euro di gran valore: tutte le monete da ricercare

Una possibilità ampia per i consumatori europei, dunque anche italiani, quella di trovare monete rare o con segnali di altissimi valore economico. Frugare nelle tasche e controllare i dati di una determinata moneta di Euro può essere la cosa migliore da fare.

Il valore aumenta solitamente se la tiratura di una determinata moneta è limitata e se la loro reperibilità è sotto la soglia minima. Si tratta di un conio a volte ritirato o non più emesso dalla Zecca di Stato e ciò fa accrescere le stime.

Tra le monete maggiormente ricercate vi sono quelle con errori di conio, le monete commemorative e dunque a tiratura limitata nel tempo, o ancora per modalità di emissione e quelle emesse direttamente dallo Stato.

Ecco una lista di monete di Euro, paese per paese, che possono farvi diventare ricchi: