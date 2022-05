Mara Venier si schiera dalla parte di Lulù? Incredibile decisione contro Manuel Bortuzzo

In queste ore è emerso in incredibile retroscena: Mara Venier avrebbe cancellato l’intervista con Manuel Bortuzzo. La conduttrice di Domenica In si sarebbe forse schierata dalla parte di Lulù dopo la fine della relazione? Ecco il retroscena.

Ha fatto molto scalpore l’intervista di Manuel Bortuzzo a Verissimo del 6 maggio. Silvia Toffanin ha subito chiesto al nuotatore di chiarire le motivazioni che hanno portato alla fine della sua relazione nata all’interno del GF Vip 6 con Lulù Selassié. La principessina ha accusato il padre di lui, Franco, della fine della relazione.

Manuel Bortuzzo, invece, ha raccontato che da molto tempo le cose non andavano bene all’interno della coppia. Quando lei era uscita dalla casa del Grande Fratello ed erano andati a convivere insieme, il nuotatore ha spiegato di aver messo tutto da parte per lei. Non riusciva più neanche a frequentare i suoi amici e al sua famiglia a causa della principessa.

La verità di Manuel: “Non riuscivo a parlare con Lulù”

Manuel Bortuzzo ha spiegato di aver provato molte volte a parlare con Lulù dei problemi della coppia, ma non riceveva alcun ascolto. Anche quando se ne era andato di casa interrompendo al relazione, ha rivelato che la principessina continuava a scriverle messaggi d’amore, senza rispondere ai suoi ed accettando un vero confronto di coppia.

Manuel ha dunque deciso di cancellare tutte le foto da Instagram dove compariva Lulù e di scrivere un comunicato all’Ansa. Tutto questo per far capire alla principessa che aveva preso per davvero le distanze. Bortuzzo ha ribadito più volte che la fine della relazione era dovuta a gravi incomprensioni di coppia, ed il padre Franco non ha avuto alcun ruolo.

Perchè Mara Venier non ha più voluto l’intervista a Manuel Bortuzzo?

L’ospitata di Manuel Bortuzzo a Verissimo aveva lo scopo principale di promuovere Rinascere, la pellicola ispirata proprio alla vita del nuotatore. La messa in onda è prevista per l’8 maggio in prima serata su Rai 1. Il nuotatore doveva anche essere ospite di Domenica In, ma come rivela www.davidedimaggio.it, l’impegno è stato cancellato.

Sembrerebbe che sia stata Mara Venier in persona a far cancellare l’intervista di Manuel Bortuzzo. Questo perchè il precedente intervento a Verissimo avrebbe cancellato l’ospitata esclusiva che la conduttrice aveva organizzato anche per dare una vetrina per il film Rinascere. Anche se Manuel ha parlato solo di Lulù, la Zia Mara non avrebbe gradito.

