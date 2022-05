“Ho soccorso una ragazza abusata”: ex vincitore di Sanremo, la rivelazione sconvolgente

Un racconto shock dell’ex vincitore di Sanremo ha ricostruito quanto è successo la sera del 7 maggio, quando ha soccorso una ragazza abusata. Ecco cosa è successo nelle vie centrali di Roma e l’appello del cantante ai suoi fan.

Nella notte del 7 maggio alcune urla provenienti da una strada nel centro di Roma hanno attirato la sua attenzione e quella di alcuni passanti. Senza pensarci su, l’ex vincitore di Sanremo si è precipitato insieme ad altri passanti per capire cosa stesse succedendo, e si è accorto che la ragazza che stava gridando era stata abusata.

Non appena si è avvicinato alla ragazza, il cantante ha subito chiesto aiuto ad altre persone, ma ormai il ragazzo di origine francese responsabile della violenza si era allontanato. L’ex vincitore di Sanremo ha chiamato subito la polizia e l’ambulanza, che ha portato in ospedale la ragazza per degli accertamenti medici.

Chi è l’ex vincitore di Sanremo che ha aiutato la ragazza abusata nel centro di Roma

Leo Gassman è un cantautore e figlio dell’attore Alessandro Gassman. La sua canzone Vai bene così gli ha fatto guadagnare nel 2020 la vittoria di Sanremo come Giovane Proposta. Classe 1998, è diventato popolare grazie soprattutto alla sua partecipazione ad X Factor. Parte integrante della sua attività artistica è l’impegno sociale ed ambientale.

Leo Gassman è infatti stato invitato a Le Iene come ospite, dove in un monologo ha espresso la sua posizione riguardo il Covid-19 e la guerra in Ucraina. Secondo il cantante, ci sarebbe bisogno di più amore per riuscire ad abbattere tutte le barriere. Sarebbe inoltre necessario un maggiore impegno verso l’ecologia e la sostenibilità.

Il messaggio del cantante: “Rendiamo il mondo un posto migliore”

Non sorprende dunque che Leo Gassman abbia raccontato questa terribile esperienza della sera del 7 maggio per prendere posizione e lanciare un appello. Il cantante chiede infatti ai suoi ammiratori di non tirarsi mai indietro se dovessero trovarsi davanti ad una richiesta di aiuto in strada da parte di uno sconosciuto.

Leo aggiunge anche: “Mi fa male il cuore pensare a quanto l’uomo possa arrivare in basso. Confido però nell’umanità e nell’amore che appartiene ad ognuno di noi. Non abbiate paura a denunciare, non siete soli/e. Rendiamo questo mondo un posto migliore“. Il cantante ha anche spiegato di voler dedicare la sua vita a proteggere queste persone.

Ecco il racconto di Leo Gassman su Instagram: