“Mi è preso un colpo”, Iva Zanicchi sconvolta dall’addio in Rai: cos’è successo

Iva Zanicchi non ha nascosto lo stupore di quando l’ha scoperto: l’addio in Rai ha sconvolto non solo la cantante

L’addio in Rai è sulla bocca di tutti e non è una novità visto e considerato che è stato annunciato a chiare lettere, ma la cantante emiliana ne è rimasta particolarmente stupita a tal punto da non crederci quasi.

Iva Zanicchi ha sempre avuto una personalità molto particolare e sarà proprio con quella che ha conquistato una grossa fetta dei suoi fan affezionati. In un’intervista a DiPiù TV ha raccontato di essere rimasta sconvolta da un addio alla Rai che tutti più o meno hanno patito: “Mi è preso un colpo. Non volevo crederci che la quarta puntata fosse l’ultima con lui. Fatelo diventare vescovo o addirittura cardinale, e fatelo tornare ogni tanto”.

La cantane emiliana come tanti altri italiani è rimasta sconvolta dall’addio di Terence Hill a Don Matteo che è stato sostituito come tutti sanno da Raoul Bova nei panni di Don Massimo.

Da Don Matteo a Don Massimo, non solo Iva Zanicchi: tutti sconvolti dall’addio

L’uscita di scena di Terence Hill da Don Matteo ha sconvolto i telespettatori affezionati della fiction italiana per eccellenza giunto alla sua tredicesima edizione. Alla quarta puntata di questa stagione, infatti, l’attore ha lasciato la fiction dando il suo posto a Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Lo stesso Terence Hill affermò di essere deluso dalla decisione di mettere da parte la sua figura e che avrebbe preferito qualcosa in più per il suo personaggio. Ciononostante, la richiesta non è mai stata accolta dalla Rai o dalla produzione e l’attore è stato messo fuori dalla fiction alla quarta puntata della 13 esima stagione.

Anche la modalità con cui il suo allontanamento è avvenuto ha lasciato l’amaro in bocca ai fan del programma che ci trovano qualcosa di assurdo. Don Matteo infatti è stato prelevato da un auto misteriosa per andare ad aiutare un collega ed amico in missione che è stato rapito. Questo vuol dire che c’è spazio per un ritorno? O è stato già pensato qualcosa che possa prevedere il caro Don protagonista?