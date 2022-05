Beautiful, torna uno dei personaggi più amati di sempre: tutto vero

Colpo di scena all’interno di Beautiful, con il ritorno di uno dei personaggi più amati dal pubblico: cosa sta succedendo.

Non finiscono mai i colpi di scena all’interno di Beautiful, con la nuova stagione che vedrà il ritorno di uno dei personaggi più amati dal pubblico. Andiamo quindi a scoprire cosa accadrà durante le prossime puntate della soap opera.

Oramai ci tiene compagnia da anni eppure i colpi di scena sono sempre all’ordine del giorno a Beautiful. Infatti le anticipazioni americane rivelano che presto tornerà in scena un personaggio molto amato. Stiamo parlando di Bridget Forrester, figlia di Eric e Brooke. Nelle puntate che adesso stanno andando in onda negli Usa la dottoressa è già tornata a casa per occuparsi di un progetto nell’ospedale universitario in cui lavora Finn.

Mentre invece i telespettatori italiani dovranno aspettare qualche mese prima di rivederla, con la figlia di Brooke che sono diversi anni che non è al centro del copione della soap e tornava solamente di tanto in tanto. Stavolta, invece, rimarrà per diverso tempo. A confermarlo ci ha pensato il sito specializzato TvSoap.it. Qui l’attrice che l’interpreta e il capo sceneggiatore Brad Bell hanno rivelato: “Bridget sarà coinvolta in una storia che avrà luogo a giugno, non posso dire molto in proposito, ma la vedremo molto di più rispetto al passato“.

Beautiful, l’attrice Ashley Jones rivela: “Quasi non potevo crederci”

Dal 2005 ad interpretare il personaggio di Bridget ci sta pensando l’attrice Ashley Jones. Infatti proprio lei ha rinunciato addirittura a un episodio in Grey’s Anatomy per poter tornare sul set che le ha dato la popolarità. In una recente intervista ha infatti dichiarato: “Non so cos’abbiano in programma ma non sto nella pelle ogni volta che ricevo un copione. Per me, ogni volta, è davvero come tornare a casa per una riunione di famiglia“.

Quindi il personaggio interpretato da Ashley Jones sarà coinvolto nell’emergenza medica che riguarderà Steffy. Proprio lei infatti riceverà anche un colpo di pistola da parte della suocera Sheila che prima ucciderà suo figlio Finn. Arrivati al pronto soccorso Bridget presterà le prime cure alla figlia di Ridge e Taylor. Queste sono solo alcune delle anticipazioni che sconvolgeranno i telespettatori nelle prossime puntate della soap opera.