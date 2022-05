Barù-Jessica Selassié, non c’è più dubbio sul loro rapporto: i due escono allo scoperto

Barù e Jessica Selassié sono una delle coppie tra le più chiacchierate dell’ultima edizione del GF Vip: adesso escono allo scoperto

Tra le coppie del Grande Fratello VIP, quella composta dal nipote di Costantino della Gherardesca e la sorella della vincitrice è indubbiamente la più chiacchierata del reality show: adesso i due escono allo scoperto.

Cosa c’è tra Barù e Jessica Selassié? La coppia del GF Vip non ha neanche fatto a tempo per considerarsi tale che ha immediatamente deluso le aspettative dei fan. Col tempo entrambi hanno messo in chiaro le loro posizioni riguardo il loro rapporto, ma i cuori dei romantici non si sono mai arresi ed hanno continuato a trovare piccoli indizi social su di una presunta relazione.

La prima a stroncare ogni dubbio fu Soleil Sorge che, poco dopo essere uscita dalla casa che li ha visti coinquilini per un lungo tempo, ha ammesso che la coppia che sarebbe durata meno sarebbe stata proprio quella formata da Barù e Jessica perché in realtà i due non sono mai stati una coppia.

Barù e Jessica stupiscono tutti ed escono allo scoperto: la verità sul loro rapporto

Nonostante i tanti indizi social e la voglia da parte dei fan di vederli insieme, non sembra esserci un lieto fine per Barù e Jessica Selassié con il nipote di Costantino della Gherardesca che ha deciso di essere chiaro ancora una volta: “Siamo amici, siamo ancora amici, non sono uno timido sessualmente, se una mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito, devi chiederlo a lei. I fatto sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta. Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore. Molte gente lo fa perché non ha nulla da dire, allora gioca. Fare la coppietta e queste cose cose qui. Ci sono coppie che ci giorno su questa cosa”.

L’ex gieffino sa bene che a seguirli sono veramente in tanti: “Abbiamo un fandom enorme sui Jerù che sono anche tanto carini e non li vorrei nemmeno deludere, però non stanno capendo”.