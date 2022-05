Barbara D’Urso “tradisce” Mediaset? Sarà la protagonista di uno storico programma Rai

Indiscrezione pazzesca sul futuro di Barbara d’Urso che potrebbe lasciare Mediaset per la Rai: il risvolto avrebbe dell’incredibile

Le frizioni tra la conduttrice partenopea e la rete del Biscione sono note da tempo, ma il risvolto della situazione potrebbe avere dell’incredibile: telespettatori increduli per il futuro in TV della padrona di casa di Pomeriggio Cinque.

Barbara D’Urso è al capolinea con Mediaset, l’indiscrezione su un mancato rinnovo di contratto trova sempre più conferme e si incastra con nuove indiscrezioni circa il suo futuro. Nonostante sia molto difficile immaginare una ricollocazione della conduttrice partenopea al di fuori della rete del Biscione, pare si prosegua proprio in questa direzione,

Nel frattempo, né dai vertici né la diretta interessata smentiscono o confermano quanto si vocifera negli ultimi tempi ed ogni minimo indizio fa pensare che le strade effettivamente si separeranno molto presto.

Barbara d’Urso a Ballando Con Le Stelle? L’indizio che non lascia dubbi

A partire dal prossimo autunno, Milly Carlucci sarà nuovamente su Rai Uno con una nuova edizione dell’amatissimo programma Ballando Con Le Stelle. Fin qui non si hanno troppe indiscrezioni a riguardo, tranne la possibile presenza di Paola Barale, Mara Venier, Carol Alt, Bianca Guaccero, Violante Placido, Beppe Convertini, Emanuel Caserio, Michelangelo Tommaso, Monica Marangoni, che per ora non hanno trovato alcuna conferma. Qualcosa che invece è del tutto ignoto è la giuria che sarà presente nell’edizione del 2022 del talent show ed è per questo che si vocifera la possibilità di vedere Barbara d’Urso.

La conduttrice partenopea non ha mai nascosto la propensione al ballo neppure la volontà di partecipare ad un programma come quello della collega Milly Carlucci, cosa fin qui mai avverata perché ricca di impegni e vincolata proprio dal contratto Mediaset. Per come stanno le cose adesso, però, nulla esclude che Barbarella possa approdare in gran stile a Ballando Con Le Stelle 2022. Un altro indizio che lascia pensare ad una possibile presenza della conduttrice partenopea è la presenza del ballerino Vito Coppola -vincitore dell’edizione con Arisa- all’ultimo compleanno.