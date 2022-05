Amici 2022, il pubblico non ha dubbi: spunta il nome del vincitore

Sono spuntati i nomi dei cinque finalisti di Amici 2022. Andiamo a vedere chi approderà all’ultima puntata e chi avrà la meglio: il sondaggio.

Spuntano le prime anticipazioni sulla Finalissima di Amici 2022, con il pubblico che non ha più alcun dubbio. Andiamo quindi a vedere chi saranno i cinque concorrenti in Finale e soprattutto chi avrà la meglio.

Sono tantissimi i fan di Amici pronti ad anticipare tutti e scoprire chi è sbarcato in finale. Questa infatti è un’edizione tra le più combattute di sempre ed è ancora incerto il nome del possibile vincitore. Adesso però ci sono cinque nomi già in finale, o meglio sei! Tre di loro erano stati già anticipati nel corso della settimana, quando c’è stata la registrazione e non sono mancate le anticipazioni.

Come ricordiamo i primi tre nomi sono quelli di Sissi, Michele e Luigi. Mentre per gli ultimi due non c’era ancora nulla di certo e il pubblico ha dovuto aspettare la messa in onda della semifinale per scoprire chi tra Alex, Serena, Dario e Albe ha conquistato la finale di Amici 2022. Stando alle anticipazioni del programma, quindi gli ultimi due nomi potrebbero essere quelli di Alex e Serena. Quindi i finalisti dovrebbero essere sei: Sissi, Michele, Luigi, Alex, Albe e Serena.

Amici 2022, chi vincerà il talent show: le ultime indiscrezioni

Una volta spuntati fuori i nomi dei finalisti, sono tantissimi i telespettatori che si chiedono alla fine chi vincerà questa edizione del programma. Questa edizione però è intrigante proprio perché è difficile capire chi avrà la meglio. Lo scorso anno, invece, il pubblico aveva le idee chiare visto che Sangiovanni aveva ascolti sulle piattaforme molto più alti rispetto agli altri, mentre Giulia Stabile vinceva ogni puntata il premio del pubblico Tim, oltre a essere sempre prima in tutti i televoti. Inoltre entrambi piacevano molto alla giuria.

Mentre quest anno il pubblico che concede il premio Tim ha premiato diversi concorrenti. Tra i preferiti del pubblico a casa, però, ci sono due talent che da sempre piacciono come Alex e Luigi. I due infatti hanno raggiunto più del 30% del pubblico, Alex è stato il più votato ma come sempre va ricordato che in finale si schierano anche tutti i fan degli altri allievi. Quindi nel caso in cui ci sarà una finale tra i due il pubblico sarà decisivo. Non ci resta che capire come andrà a finire aspettando l’ultima puntata.