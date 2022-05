Whatsapp, circola un invito “bufala”: la truffa è dietro l’angolo

In questi giorni sta girando una catena relativa ad un messaggio Whatsapp molto invitante: diffidate, si tratta di una bufala molto pericolosa

Le catene su Whatsapp sono uno strumento spesso divertente ed ironico per passare contenuti e video virali. Ma allo stesso tempo possono essere un rischio per i tanti tentativi di truffa e di phishing on-line.

L’ultima tentata truffa su Whatsapp è scattata già da qualche giorno. Da fine aprile sta infatti girando tra i vari cellulari un messaggio che riguarda l’evento di domani, ovvero la Festa della Mamma 2022.

Domani 8 maggio si celebra la giornata dedicata alle mamme di tutto il mondo, come di consueto alla seconda domenica di questo mese. Un’occasione per fare regali e pensieri ai propri genitori. In questo contesto si piazza il tentativo recente di truffa telematica.

La nota dell’azienda nega tutto: “Estranei a questa iniziativa”

Il messaggio che circola su Whatsapp riguarda un presunto quanto fantomatico regalo da parte dell’azienda dolciaria Ferrero. Una sorta di invito a cliccare per ottenere un cesto omaggio ricco di prodotti gastronomici creati dall’azienda di Torino.

Un tentativo di estorsione che funziona in questo modo. Chiunque clicchi sul link creato all’interno del messaggio Whatsapp, viene indirizzato in un’area riservata esterna su pagina web. Qui si invita l’utente di turno a lasciare i dati della propria carta di credito per elargire una cifra simbolica in cambio del cesto regalo, in vista della Festa della Mamma.

Una truffa bella e buona nella quale rischiano di incappare moltissimi utenti poco attenti e non avvezzi al mondo del web e delle applicazioni. Il rischio non è solo quello di donare soldi ad estranei, ma anche di fornire dati sensibili che possono circolare su internet con facilità. L’esempio più chiare delle truffe 2.0 nel mondo informatico.

La Ferrero, informata del fatto, ha pubblicato la seguente nota per discostarsi dalla falsa iniziativa regalo: “Ci è stato segnalato che, in rete, anche attraverso strumenti di messaggistica istantanea, sta circolando un messaggio con il quale si promuove un finto concorso in occasione della Pasqua, con possibilità di ricevere campioni gratuiti di nostri prodotti per coloro che risponderanno al questionario fornendo alcuni dati personali. Desideriamo informarvi che tale pagina web non è gestita da Ferrero e che siamo totalmente estranei a questa iniziativa potenzialmente lesiva, non solo della nostra reputazione, ma anche dei dati personali di coloro che vi accederanno”.