Terribile incidente per ex vincitore di Sanremo: ricoverato subito in ospedale

Un ex vincitore di Sanremo è stato vittima di un terribile incidente ed adesso è costretto al ricovero in ospedale: tutti i dettagli.

Spunta un grave incidente per un ex vincitore di Sanremo, che adesso si trova in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Il cantante sarebbe caduto dal palco, andiamo a vedere cos’è successo.

Tra i tanti protagonisti di Sanremo in tanti ricorderanno Massimo Ranieri. Il cantante partenopeo è stato protagonista nelle ultime ore di un incidente mentre si esibiva nella sua Napoli. Infatti l’ex vincitore del Festival è caduto dal palco, con i soccorsi che l’hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Attualmente il cantante quindi sarebbe ricoverato nella struttura ospedaliera del Cardarelli. Inoltre non sarebbero chiarissime nemmeno le dinamiche dell’incidente che l’ha coinvolto.

Nelle prossime ore quasi sicuramente verranno rese note le sue effettive condizioni di salute. Al momento sono diverse le ipotesi che circolano su quanto accadute. Infatti si pensa che il cantante possa aver perso l’equilibrio mentre si esibiva. Quindi potrebbe esserci stata una certa disattenzione da parte sua, che l’avrebbe portato a cadere dal palco. L’artista avrebbe calcolato male lo spazio di fronte a sé, ritrovandosi a terra. Andiamo quindi a vedere le prime ricostruzioni sul caso.

Sanremo, Massimo Ranieri cade dal palco: trasportato d’urgenza in ospedale

Al momento non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, ciò che è certo è che Massimo Ranieri è caduto dal palco del Teatro Diana di Napoli, durante lo spettacolo musicale Sogno o son desto. Stando alle varie piste, il cantante avrebbe potuto accusare anche un malore durante l’esibizione. La causa della sua rovinosa caduta, come già detto, resta attualmente ignota. Ad avvisare un’ambulanza del 118 ci ha pensato la direzione del teatro non appena il cantante è caduto a terra.

Secondo le prime testimonianze il mancamento di Ranieri sarebbe avvenuto circa un quarto d’ora dopo l’inizio dello spettacolo. Ovviamente, come si può immaginare, gli spettatori si sono spaventati quando hanno visto il famoso cantante cadere improvvisamente dal palco. Inizialmente nessuno è riuscito a comprendere quanto accaduto, ma ben presto lo stupore ha lasciato spazio alla paura. Subito dopo lo spettacolo è stato annullato. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno aggiornamenti