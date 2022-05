Temptation Island, storia d’amore finita: lui smentisce tutto

La storia d’amore dell’ex concorrente di Temptation Island 2021 non è finita nel migliore dei modi. Ecco cosa ha raccontato in una recente intervista dove ha voluto smentire le parole dette dalla sua ex.

Sembrerebbe che ci siano diverse motivazioni per cui Temptation Island non andrà in onda nel 2022. La decisione finale è arrivata dalla casa di produzione di Maria De Filippi, la Fascino. Il programma Ultima Fermata di Simona Ventura, che non ha convinto nei dati degli ascolti, avrebbe dovuto prendere il posto di Temptation Island.

Ci sarebbe dunque una remota possibilità che Temptation Island torni questo inverno, per un’edizione diversa dal solito. Nell’ultima stagione italiana del programma, avevano fatto molto discutere i modi di fare di alcuni fidanzati con le loro compagne. In particolare, Tommaso Eletti ed Alessandro Autera avevano ricevuto accuse pesanti.

Temptation Island, quando è finita la storia d’amore

Sia Tommaso Eletti che Alessandro Autera non hanno superato il falò di confronto, ed hanno lasciato il programma da soli. Entrambi hanno provato ad iniziare una relazione con una tentatrice conosciuta nel programma. Fra alti e bassi, Autera ci è riuscito. I due hanno litigato più volte anche sui social, fino a quando si sono definitivamente lasciati.

La conferma è arrivata dall’intervista di Alessandro Autera a Mondo Tv 24 il 6 maggio 2022, subito dopo quella rilasciata da Carlotta Adacher insieme al suo nuovo fidanzato. La tentatrice sembrerebbe aver trovato la felicità accanto all’ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli, conosciuto quest’estate.

La smentita all’ex tentatrice: “Le cose non sono andate come dici tu”

Alessandro Autera ha raccontato che anche dopo l’ultima volta che si erano lasciati, lui aveva cercato nuovamente Carlotta. Si sentivano molto spesso, ma lei si sarebbe rifiutata di ricominciare una relazione. Per questo motivo, sarebbe andata al compleanno della fidanzata di Piscopo senza di lui, e qui avrebbe conosciuto proprio Giulio Raselli.

Ecco l’intervista di Mondo Tv 24 ad Alessandro Autera (che inizia subito dopo quella a Gianmaria Antinolfi, ex GF Vip 6, al minuto 13:40):