Questa moneta da 1 euro vale tantissimi soldi: la vostra vita potrebbe cambiare. Chi la possiede si può ritrovare un tesoro inaspettato

Tutti gli appassionati di numismatica sanno che alcune imperfezioni possono rendere un conio davvero unico. Difficile immaginare però quanto possa valere un semplice pezzo da 1 euro.

Singole monete che possono arrivare a valere migliaia di euro. Potrebbe sembrare uno scherzo invece tutti i collezionisti e appassionati del settore sanno che stiamo dicendo la verità. Piccoli tagli da pochi centesimi o massimo 1 euro, sono ricercatissimi dai collezionisti e numismatici. Questo perchè qualche errore di produzione o delle piccole imperfezioni le possono rendere praticamente introvabili e quindi preziosissime. Ma cosa rende una moneta davvero così speciale?

Dobbiamo certamente dire che il valore dei coni può dipendere fondamentalmente da due principali dettagli: la tiratura e la reperibilità. Nel primo caso si intende il numero di monete emesse in circolazione dalla Zecca dello Stato. Alcune possono arrivare a valere moltissimo per via di una tiratura limitata. Ci sono casi di errori di conio, modalità di emissione particolare o l’appartenenza alla categoria dei soldi commemorativi. Di conseguenza tutto questo influenza la reperibilità di suddetti pezzi e il valore può raggiungere cifre a 4 zeri.

Monete preziose, tutte le caratteristiche che le contraddistinguono: i dettagli

Una moneta rara può provenire da tutto il mondo e c’è una buona probabilità di imbattersi in qualcuna di loro. Per essere chiari elenchiamo di seguito alcuni esempi di monete preziose che potreste possedere a vostra insaputa. Si tratta di pezzi coniati in paesi diversi e in anni speciali. Fate molta attenzione se qualcuna è presente nel vostro portafogli. In ordine alfabetico citiamo: