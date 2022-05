Meteo, weekend con piogge e temporali in agguato: clima inaffidabile

La situazione meteo nel corso di questo fine settimana risulterà a dir poco inaffidabile. Infatti avremo un ritorno di piogge e temporali: la situazione.

Continua ad essere instabile la situazione meteorologica sull’Italia. Infatti in questo fine settimana avremo un ritorno delle piogge e dei temporali, con un clima che impazzirà sul paese: le previsioni.

La situazione meteo sull’Italia continua ad essere instabile, con questo fine settimana che si preannuncia essere a dir poco movimentata. Infatti sul paese sono giunte nuove piogge e temporali, anche a causa dell’arrivo di un vortice afro-mediterraneo. Questo flusso di aria fredda ha spazzato via il campo anticiclonico che stazionava sull’Italia. Quindi nel corso di questo weekend avremo nuove precipitazioni pronte a colpire gran parte della penisola, capovolgendo completamente le proiezioni meteorologiche.

Questa situazione di grande incertezza dovrebbe durare fino a lunedì, quando in Italia tornerà l’anticiclone. Ma non solo, infatti con l’inizio della nuova settimana il Paese potrebbe avere un assaggio della prossima stagione estiva. Tutto ciò però avverrà solo da lunedì quando avremo un deciso aumento dei valori termici da Nord a Sud. Ci aspettano 48 ore di precipitazione prima di tornare ad assaggiare il sapore estivo. Andiamo quindi a vedere cosa potrebbe succedere durante questo sabato.

Meteo, tornano le piogge sul paese: weekend movimentato

Nel corso di questo weekend avremo un nuovo vortice pronto quindi a colpire il paese. Essendo di provenienza afro-mediterranea, questo flusso di aria fredda colpirà per primo i settori centrali e meridionali, per poi raggiungere il resto del paese. Ovviamente quindi nelle prossime 24 ore non mancheranno le piogge che bagneranno il paese. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una situazione spesso instabile, già dalle prime ore del mattino. Nonostante ciò avremo locali schiarite in Val Padana e Liguria. La situazione risulterà maggiormente nuvolosa su Triveneto e dal pomeriggio anche su Piemonte ed Emilia, con queste regioni che verranno colpite anche dalle piogge. Le temperature nonostante tutto saranno in lieve rialzo, con massime che andranno dai 19 ai 22 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo sin dal mattino piogge che si alterneranno a schiarite. Le precipitazioni saranno maggiormente marcate sull’Abruzzo. Sul settore centrale le temperature non subiranno variazioni di nota, con massime che si attesteranno dai 18 ai 23 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione meteorologica instabile, con nubi irregolari e rovesci localmente temporaleschi. Questa situazione risulterà maggiormente marcata in Sicilia. Le temperature risulteranno in lieve diminuzione, con massime che oscilleranno dai 16 ai 21 gradi.