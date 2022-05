Massimo Ranieri, il bollettino medico dopo la caduta: come sta

C’è molta preoccupazione per la salute di Massimo Ranieri dopo la caduta a Napoli durante una sua esibizione canora: ecco come sta e cosa è successo e cosa c’è scritto sull’ultimo bollettino medico che rivela anche la prognosi.

Il 3 maggio Massimo Ranieri ha compiuto 71 anni. Si è mostrato in un breve video ai suoi fan. Il cantante ha raccontato sorridente: “Sono qui, al sole, mi sto godendo una sbronza di auguri“. Ranieri è impegnato in questi giorni anche nel tour teatrale di “Sogno e son desto“, che prevedeva diverse date nello storico Teatro Diana di Napoli.

Nella serata del 6 maggio, però, è arrivata una notizia che ha fatto subito preoccupare. Mentre cantava Vent’anni, uno dei suoi numerosi successi musicali, gli spettatori lo hanno visto cadere a terra e non rialzarsi più. Sono arrivati i soccorsi e lo spettacolo è stato interrotto. Si è dunque creata molta preoccupazione riguardo la salute di Massimo Ranieri.

Cosa è successo al cantante durante l’esibizione

Poco dopo l’incidente, il Teatro Diana ha pubblicato questa breve nota: “A seguito dell’infortunio occorso all’Artista Massimo Ranieri, le repliche dello spettacolo “Sogno e son desto” sono momentaneamente sospese. A breve nuove comunicazioni. La direzione del Teatro Diana abbraccia l’Artista con affetto e gli augura una prontissima guarigione!“.

Sembrerebbe che Massimo Ranieri non abbia avuto un malore, ma che sia scivolato mentre si camminava sul palco. Ha battuto la schiena ed è rimasto a lungo a terra, proprio a causa del dolore che sentiva. Lo staff del cantante si è anche visto costretto a confermare più volte che non c’era un trauma cranico e non ha avuto un malore.

Arriva il bollettino medico: ecco come sta Massimo Ranieri

Dopo la caduta durante l’esibizione, gli operatori del 118 hanno portato il cantante all’ospedale Antonio Cardarelli, il più grande di Napoli e dell’intero meridione d’Italia. Il bollettino medico e lo staff di Massimo Ranieri hanno confermato come sta l’icona della musica italiana. Ci sarebbe una frattura delle costole, curata con antinfiammatori.

Tutte le prossime date del tour di Ranieri presso il Teatro Diana di Napoli risultano al momento sospese. Questo significa che la prognosi del cantante è di almeno due settimane. Non ci sono ancora informazioni riguardo il concerto del 25 maggio a Parma presso il Teatro Regio e l’appuntamento del 27 maggio a Cesena nel Teatro Carisport.

