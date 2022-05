Mahmood “rutta” davanti a tutti: il gesto è già virale – VIDEO

Episodio davvero sorprendente che ha come protagonista il noto cantautore italiano, vincitore quest’anno del Festival di Sanremo

La prossima settimana, precisamente dal 10 al 14 maggio 2022, andrà in scena un importantissimo evento che riguarda il panorama musicale italiano ed europeo.

Si tratta degli Eurovision Song Contest, la gara annuale che premia la miglior canzone europea dell’ultima stagione musicale. Ad accogliere ed organizzare l’edizione 2022 sarà proprio l’Italia, vista la vittoria lo scorso anno dei Maneskin.

A rappresentare la musica italiana quest’anno ci saranno i due vincitori del Festival di Sanremo. Ovvero Mahmood e Blanco, che gareggeranno con il tanto applaudito singolo Brividi, con l’obiettivo di confermare il successo nostrano della scorsa edizione.

Ieri è andata in scena la conferenza stampa di presentazione dell’Eurovision, con tanto di presenza dei due cantautori italiani. La particolarità è che, durante questo evento di anticipazione, è accaduto un piccolo incidente che è già diventato virale.

Mahmood non si frena davanti al microfono

Una gaffe che ha sorpreso tutti. Mahmood, proprio nel bel mezzo della conferenza stampa, alla presenza di giornalisti internazionali, si è lasciato andare ad un gesto naturale quanto poco educato.

Al cantautore milanese è scappato un rutto di fronte alle telecamere ed al microfono. Il giovane si è immediatamente coperto la bocca, ma ormai tutti i presenti si erano accorti del gesto, spontaneo certamente, che ha già fatto impazzire i social ed il mondo del web.

Questa espresione ‘fisica’ non ha però indignato i presenti o il pubblico. Mahmood e Blanco sono infatti saliti alla ribalta non solo per la loro qualità canora o nella scrittura, ma anche per i loro atteggiamenti spontanei e spesso sopra le righe.

Non a caso, nel resto della conferenza stampa, si sono segnalati altri momenti di ilarità e divertimento. Come quando Blanco si è scusato per essersi svegliato da poco, e dunque di non essere in grado di pronunciare bene certe parole al microfono.

Il rutto sfuggito a Mahmood diventerà presto un meme, forse la prima immagine virale dell’Eurovision Song Contest che si svolgerà al PalaOlimpico di Torino a partire da martedì prossimo. Intanto facciamo il tifo per Brividi, nella speranza che i due artisti italiani facciano impazzire anche il resto d’Europa.